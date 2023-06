﻿Doppelte Dröhnung: TLR und Beatpoeten aus Hannover spielen bei Arminia

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Hannover

Kleines feines Freiluftfestival: „Skate and Destroy“ kehrt zurück

Es wird gerockt und gerollt: Am 22. Juli findet zum dritten Mal „Skate and Destroy“ an der Skatehalle Gleis D statt. Mit Musik zwischen Punk, Grunge und Hardcore, Kaltgetränken und veganem Essen.