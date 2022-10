﻿Tod einer Spitzelfrau: Roswitha Quadflieg stellt ihr neues Buch im Literaturhaus Hannover vor

Roswitha Quadflieg hat sich in „Ihr wart doch meine Feinde“ mit der Stasi beschäftigt. Jetzt hat sie das Buch im Literaturhaus Hannover vorgestellt.

Hannover. Es beginnt traurig, aber harmlos. Eine Beerdigung in Bernau bei Berlin, ein älterer Herr hat seine Lebensgefährtin zu Grabe getragen, mit der er nur die letzten vier Jahre verbracht hat, dann schlug der Krebs zu. Die meisten Trauergäste kennt er gar nicht persönlich, acht von ihnen bittet er nach der Feier zu Kaffee und belegten Brötchen ins Gasthaus. Dann aber drängen sich plötzlich viel mehr Leute in den Raum. Der Mann ist konsterniert: Was ist hier los?

Nun, was los ist, ist das neue Buch von Roswitha Quadflieg: „Ihr wart doch meine Feinde“ heißt es. Die Autorin und Buchgestalterin (viele kennen ihre Illustrationen zu Michael Endes „Die unendliche Geschichte“) hat einen schmalen Band zu einer Thematik herausgebracht, die sich nach Historie anhört, aber auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht überwunden ist: die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung durch das DDR-Ministerium für Staatssicherheit. Roswitha Quadflieg hat das Buch am Dienstag im Literaturhaus Hannover vorgestellt.