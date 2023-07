﻿Kontrolliertes Ausrasten: Tomáš Hanus dirigiert die letzte Vorstellung in der Staatsoper

Hannover. Nicht in jedem Konzert ist zu spüren, dass auch das Publikum ein wichtiger Akteur ist. Bei der letzten Veranstaltung dieser ereignisreichen Saison an der Staatsoper aber spielt die Präsenz der Zuhörerinnen und Zuhörer eine wichtige Rolle. Ein einzelnes Juchzen nach dem ersten Satz von Gustav Mahlers erster Sinfonie gibt dazu am Sonntag den Startschuss. Mit dem spontanen Ausruf einer Zuhörerin scheint die Stimmung im Saal und auf der Bühne zu kippen: Alles, was danach passiert, ist von großer Begeisterung getragen.

Dieser Erfolg hat sich nicht von Beginn an abgezeichnet – Mahler steht erst nach der Pause auf dem Programm. Zuvor erklingt „Jeremiah“, die erste Sinfonie von Leonard Bernstein. Der später vor allem als Dirigent bekannte Komponist hat das Stück noch im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Es besteht aus drei divergenten Sätzen und endet mit einem Klagegesang, den Mezzosopranistin Judit Kutasi eindrucksvoll zum Klingen bringt.

Ein Technokrat am Dirigentenpult?

Gastdirigent Tomáš Hanus aber ist auf den ersten Blick keine große Hilfe, um Zugänge zu bauen zu der interessanten, aber emotional nicht sehr direkten Musik. Der 53-jährige Tscheche wirkt mit seiner festen Schlagtechnik zunächst etwas verschlossen, fast wie ein Technokrat am Dirigentenpult. Es dauert eine Weile, bis man bemerkt, dass dieser Eindruck ganz falsch ist.

In der bekannteren Mahler-Sinfonie sind die Qualitäten von Hanus jedenfalls nicht mehr zu überhören. Der Dirigent setzt auf ein klares Tempokonzept mit viel innerer Bewegung und Kontrolle. Dass er die Musik immer wieder bremst und festhält, liegt an einer Dramaturgie, die die Spannung nicht nur hält, sondern immer weiter steigert. Zum Ende hin löst Hanus schließlich die Bremse und lässt das Orchester befreit über die Ziellinie rauschen. Der Dirigent organisiert ein kontrolliertes Ausrasten – kein Wunder, dass danach begeistert gejohlt wird.

Möglich wird das alles durch ein Staatsorchester in Bestform. Solohornist Felix Hüttel, den der Dirigent im Schlussapplaus als ersten hervorhebt, steht beispielhaft für das Können und die Motivation, die sich derzeit an vielen Pulten beobachten lässt. Von der Unsicherheit, die in der Oper nach der Ankündigung vom vorzeitigen Abgang der Intendantin herrschen muss, ist im Orchester wenig zu spüren.

