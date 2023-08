Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Kostenloses Konzert

Entdeckerin am Klavier: Yeol Eum Son spielt am Sonntag im Georgengarten

Die koreanische Pianistin Yeol Eum Son hat eine lange Geschichte mit Hannover – und noch immer eine Wohnung in der Stadt. Am 3. September ist sie Solistin beim kostenlosen Open-Air-Konzert in Herrenhausen.