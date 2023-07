Seit 2001 sind Transmitter aus Hannover Garanten für wuchtige Elektroklänge und aufregende Liveshows. Jetzt veröffentlicht das Trio nach vier Jahren Wartezeit eine neue EP und geht wieder auf Festivaltour.

Hannover. Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Fünf Jahre ist es her, da sagte die hannoversche Band Transmitter dieser Zeitung: „Wir haben aufgehört, Alben zu produzieren.“ Begründung: In einer Zeit, „wo man sich vor allem die einzelnen Lieder zieht, ist der Zauber verloren gegangen“. Dieses Vorhaben hielt jedoch gerade mal ein Jahr, denn schon 2019 erschien eine neue EP. Und am Freitag, 18. Juli, folgt die nächste. „Rules – Session Two of Four“ heißt sie passenderweise.