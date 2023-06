﻿Linn Schütze und Leonie Bartsch rollen im Aegi den „Fall Jack Unterweger“ auf

Hannover. Ihre Leidenschaft sind Mord, Blut und menschliche Abgründe – nicht als Fiktio. Den wahren Kriminalfällen gilt ihr Interesse: Linn Schütze und Leonie Bartsch sind fasziniert vom „True Crime“, vom wahren Verbrechen, und betreiben seit einigen Jahren erfolgreich ihren Podcast „Mord auf Ex“ und seit einiger Zeit auch ihre Investigativreihe „Die Nachbarn“.

Nun sind die beiden auf ihrer zweiten „Mord auf Ex“-Tournee und gastierten an zwei ausverkauften Abenden im Theater am Aegi. Als sie – nach einem textfreien Einführungsvideo mit einer gespenstisch wirkend verschneiten Berglandschaft mit einem verfallenen Haus – ins Rampenlicht treten, bereitet ihnen das vornehmlich junge Publikum einen begeisterten Empfang.

Zwölf getötete Prostituierte

Die beiden Frauen nehmen Platz in zwei Designer-Sesseln. Hinter ihnen hängt die von roten Theatervorhängen umrahmte große Leinwand. Als Warm-up gibt es Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten, aus denen das Publikum wählen soll. Dann geht es los mit einem neuen Serienmörderfall von 1991 aus Österreich, der bis in die USA führt. Es geht um eine Serie von Morden an Prostituierten, die mit eigenen Wäschestücken stranguliert wurden. Die Anzahl der Opfer: acht in Prag, Graz, Lustenau und Wien, drei in Los Angeles.

Mal leicht und locker, dann wieder seriös und ernst rollen die beiden den Fall auf und sprechen auch über ihre eigenen Recherchen. Dazu werden ihre kurzen Videos mit ihren Interviews und Aussagen von Zeitzeugen eingespielt. Im Lauf des spannenden und kurzweiligen Abends entwickelt sich der Fall zum „Fall Jack Unterweger“.

Jener Johann „Jack“ Unterweger war ein bereits verurteilter und vorzeitig aus der Haft entlassener Mörder, erfolgreicher Autor und Promi-Liebling. Das Duo analysiert die Biografie des Täters, seine schlimme Kindheit beim Großvater in einsam-abgeschiedener Umgebung, sein Leben nach der Haftentlassung, seine Beziehungen.

Verständnisloses Raunen im Saal gibt es, als Unterwegers Freundin im Interview keine Empathie für die Opfer zeigt. Desgleichen als seine Anwältin und Freundin nach seiner Festnahme im Interview über ihre bizarre Fernbeziehung zum Inhaftierten spricht. Der Abend endet mit den Berichten von der Verurteilung Unterwegers 1994 in Graz und seinem Suizid in der Zelle.

