﻿„Trustfall“: Mit diesem Album kommt Pink in Hannovers Stadion

Hannover. Manchmal muss man sich einfach fallen lassen, in Teambuildingmaßnahmen zum Beispiel. Man schließt die Augen, breitet die Arme aus, kippt nach hinten und überlässt den Rest der Schwerkraft – und den Menschen, die einen hoffentlich auffangen. „Trustfall“ heißt dieser weiche Fall gewordene Vertrauensvorschuss im Englischen. „Trustfall“ hat auch Pink ihr aktuelles, neuntes Album genannt.

„Stell dir einen Ort vor, wo es alles nicht schmerzt, wo alles sicher ist und es nicht schlimmer wird“, heißt es im Titelsong dieses Albums, das vom Auf und Ab des Lebens erzählt und das den Verunsicherungen der Gegenwart Mut und Urvertrauen als alternativlos entgegensetzt. „Gehe dahin, wo die Liebe an deiner Seite ist.“

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Mehr als 40 Millionen Alben hat Pink bislang verkauft, drei Grammys gewonnen. Sie gehört zu den wenigen Superstars, die noch Stadien füllen können (und wird das im Sommer auch zweimal in Hannover tun), eine mitreißende Livekünstlerin mit offen zur Schau gestelltem Selbstbewusstsein. Nichts schien diese schillernde Person schrecken zu können, die sich 2019 bei ihrem Konzert in der HDI-Arena an Seilen hängend durchs Stadion schleudern ließ.

Und doch schwanke sie dieser Tage zwischen Hoffnung und Verzweiflung, Liebe und Wut, schreibt Pink in einer Stellungnahme zum Album, das dieses Hin und Her widerspiegelt. Ein Superstar in Nöten. Tanzbare Popsongs und traurige Balladen wechseln sich ab. Man kann all das zurückführen auf die Verwirrungen, das Gefühl der Hilflosigkeit der Pandemie.

Sie lässt sich das Feiern nicht verbieten

Manchmal aber ist es deutlich persönlicher. „Trustfall“ beginnt mit der Pianoballade „When I Get there“, mit der Pink, die eigentlich Alecia Beth Moore heißt, den Tod ihres Vaters vor eineinhalb Jahren und den ihrer besten Freundin (und Nanny ihrer Kinder) kurz danach verarbeitet – verbunden mit dem Wunsch, sie einst wiederzusehen, wo auch immer.

Die Tragödie trägt bei der 43-Jährigen Hoffnung in sich – und der Frohsinn Trotz. „Never Gonna not Dance again“ war die erste Auskopplung des Albums, vordergründig ein naiver Popsong mit der schlichten Botschaft, sie lasse sich das Feiern nicht verbieten. Anlass aber, erzählte Pink nun, sei ein Vorfall mit ihren Kindern gewesen, ein von Paparazzi belagerter Strandausflug, bei dem sie letztlich darauf verzichtete, mit den Kindern zu spielen, weil sie nicht im Badeanzug fotografiert werden wollte. Nie wieder werde sie sich den Spaß verderben lassen.

Flirt mit den 80er-Jahren

Pink war von allen US-Popsängerinnen immer diejenige mit dem größten Punkappeal. Musikalisch schlägt sich das auf „Trustfall“ indes kaum noch nieder. Stattdessen gibt es sogar mit „Runaway“ einen etwas verzweifelt wirkenden Flirt mit dem derzeit so opportunen 80er-Jahre-Synthpop. Nun singt sie niederschmetternde Trennungslieder („Hate me“, „Lost Cause“). Unterstützung liefern angesagte Acts wie Chris Stapleton, The Lumineers und First Aid Kit.

Pink liefert mit „Trustfall“ ein solides, etwas zielloses Popalbum ohne größere Überraschungen ab. Ein Überhit wie „Guess what“ oder „Just like a Pill“ fehlt ebenso eine Ballade vom Kaliber eines „I don’t believe you“. Es ist – für Pink-Verhältnisse – ein wenig fade. Welches Potenzial es hat, wird sich bei den Liveshows zeigen. Es werde „das reine Chaos“ werden, versprach Pink jüngst im Interview mit der dpa. „Es wird ein großer Spaß werden.“ Man wird ihr da vertrauen müssen.

Pink auf „Summer Carnival“-Tour in Hannover: am 12. und 13. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena. Im Vorprogramm spielen The Script, KidCutUp und ClockClock. Karten kosten 95 Euro aufwärts.