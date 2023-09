﻿Die Wut, die reift: „Urian“, das neue Album von The Hirsch Effekt

Hannover. Folkloristisch geht es los, mit Akustikgitarren und Streichern. „Agora“ heißt der erste Song vom neuen Album der hannoverschen Artcore- und Progressive-Metal-Band The Hirsch Effekt. Und er klingt wie ein Versprechen dringend benötigter Ruhe. Aber woher nehmen in Zeiten multipler Krisen? „Urian“ heißt das monumentale Werk, wie der ungebetene Gast in der Dichtung von Matthias Claudius.

„Der Urian ist bei uns ein Symbol für die Themen, die man nicht mehr los wird“, sagt er. „Man kann sie sich auch nicht von der Seele schreiben.“ Aber man kann es versuchen, mit Musik, die mal in trügerische Sicherheit wiegt und dann immer wieder infernalisch lärmt. Kein Musikstil, kein Genre, das nicht zu etwas gänzlich Neuem verhackstückt werden könnte. Kunstlied und Jazz finden sich ebenso in den frei flottierenden Klanggerüsten wie Electronica und Hardcore.

Urzeit und Zukunft

Feingeist trifft auf Furor, urwüchsige Kraft trifft auf zukunftsweisenden Krach. Man könnte es kaum erfinden, es passt zu gut: Während Wittrock und Bassist Ilja Lappin Berufsmusiker sind, forscht Schlagzeuger Moritz Schmidt als angehender Doktor der Biologie zu einem Urorganismus, dem Trichoplax adhaerens, und schickt regelmäßig Proben ins Weltall.

Hier geht es mit dem Teufel zu: Das Cover von „Urian“ von The Hirsch Effekt. © Quelle: Long Branch Records/SPV

Die Themen aber sind pure Gegenwart: „Urian“ ist ein zorniger Rundumschlag durch die Krisen unserer Zeit, von demokratiezersetzenden Bots bis zur Hilflosigkeit angesichts des Ukrainekriegs.

Im Song „Granica“ singt Wittrock davon, wie er vor eineinhalb Jahren einen Hilfstransporter an die polnisch-ukrainische Grenze steuerte. Es ist keine Heldengeschichte. „Da war ein ganzer Konvoi unterwegs“, sagt er. Leer sei er zurückgefahren. „Ich hätte mich ja auch lieber in einen Flixbus nach Berlin gesetzt als zu einem Typen mit einem Nasenring, der sagt: Ich nehme euch mit nach Hannover.“ Da habe er sich gefragt: „Was mache ich hier eigentlich? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das Geld, das wir in den Tank gesteckt haben, einer Hilfsorganisation zu geben?“

Die Antworten sind nicht einfach, aber die Fragen müssen gestellt werden. Um etwas zu verändern, braucht es die Wut, die reift. Es braucht Bands wie The Hirsch Effekt. Nie waren sie wichtiger als jetzt.

Am 10. November stellen The Hirsch Effekt ihr neues Album „Urian“ (Long Branch Records/SPV) ab 20 Uhr in Hannovers Musikzentrum vor . Karten kosten 22 Euro plus Gebühren.

