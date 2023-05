﻿Der ewige Theaterleiter: Ulrich Khuon wechselt von Berlin nach Zürich – das hat Folgen für Hannover

Hannover. Der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin Ulrich Khuon wechselt zur übernächsten Spielzeit nach Zürich. Eigentlich wollte der 72-Jährige seine langjährige Karriere beenden: Im Sommer gibt er die Leitung des renommierten Theaters in Berlin ab. Jetzt aber hilft er noch einmal in der Schweiz aus: Khuon ist für die Saison 2024/2025 als Interims-Intendant am Schauspielhaus Zürich tätig, wie das Haus am Mittwoch mitteilte.

Er folgt auf das Führungsduo aus Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg, deren Vertrag jetzt nicht verlängert wurde. Mit dem zeitlich begrenzten Engagement von Khuon wolle man sich Zeit verschaffen, um eine seriöse Nachfolgeregelung treffen zu können, sagte Markus Bachofen, der Co-Präsident der Schauspielhaus Zürich AG.

Khuon-Dynastie am Schauspiel Hannover

Khuon ist 1951 in Stuttgart geboren und hat als Theaterkritiker und Dramaturg gearbeitet, bevor er 1988 am Stadttheater Konstanz zum ersten Mal Intendant wurde. Von dort wechselte er 1993 ans Schauspiel Hannover, wo er bis zum Expo-Jahr 2000 blieb. Heute ist seine Tochter Nora Khuon Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin an dem Haus. Von 2000 bis 2009 war Khuon Intendant am Hamburger Thalia-Theater, seither ist er Hausherr in der Berliner Schumannstraße.

In Berlin übernimmt Iris Laufenberg in der der kommenden Spielzeit die Intendanz am Deutschen Theater. In Zürich entscheidet sie zudem als Mitglied einer Findungskommission mit darüber, wer dort 2025 die Nachfolge ihres Vorgängers Khuon übernimmt. Intendanten und Intendantinnen sind dann besonders gefragt: Denn zum selben Zeitpunkt soll auch das Schauspiel Hannover eine neue Leitung bekommen – die derzeitige Intendantin Sonja Anders wechselt dann wie einst Khuon nach Hamburg.

