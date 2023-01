﻿Ulrich Tukur mit seinen Rhythmus Boys im Theater am Aegi

Hannover. Was ist denn bloß mit Ulrich Tukur los? Erst fallen bei seinem Auftritt im Theater am Aegi nur die leichten Text-Hänger in den Ansagen auf, dann wundert man sich über irritierend konfuse Sätze. Aber die Verwirrung ist hier Programm, denn Tukur zelebriert mit seinen drei kongenialen musikalischen Begleitern, den Rhythmus Boys, Etüden des intelligenten Unsinns.

Es ist ein Abend der Äquilibristik. Tukur, Schauspieler und musizierendes Multitalent, gönnt sich wilde sprachliche Assoziationsketten und zum Schluss befinden sich die Zuschauer im Parkett, der erste Rang blieb unbesetzt, auf der gleichen Verwirrungsebene, wie Tukur. Der erzählt von seinen Hannover-Erfahrungen und davon, dass die Stadt ja von Columbus gegründet wurde, weil er versehentlich, als er Indien entdecken wollte (oder war es Amerika?), die Weser entlangsegelte und in Hannover Halt machte. Tukur war dabei, damals, verrät er dem Publikum.

Es gibt auch eine Vorwarnung, gleich im ersten Lied des Abends. „Wir sind alle auf dem Maskenball“ intonierte das Quartett. Die Masken, die sich vor allem Tukur aufsetzt, lassen ihn zum Begleiter von Glenn Miller werden; Rudi Schuricke und die pfeiffende Ilse Werner der Dreißigerjahre kannte er selbstredend auch persönlich, schon zu deren Kindheit. Tukur war eigentlich überall dabei, wenn Musiker und Musik etwas Wesentliches erlebt haben. Diese Erzählungen wurden dann lang und länger und manchmal sogar länger als die Musiktitel, die er damit ankündigte.

Manchmal auch wild: Ulrich Tukur im Theater am Aegi. © Quelle: Nancy Heusel

Günter Märtens, dessen Kontrabass nur unwesentlich grösser ist, als er selbst, persifliert Mick Jagger, Ulrich Mayer mutiert an der Gitarre zu Jimmy Hendricks und Kalle Mews, ebenfalls großartig im Verhohnepiepeln von Musikerauftritten, brilliert am Schlagzeug. So spielen sich die Vier mit Swing, Foxtrott und Rock’n’Roll-Klängen durch die Geschichte der Tanzmusik. High und Low begegneten sich kalkuliert und kunstvoll, Gedichte à la Uhland und Flachwitze wechseln einander sich rasant ab. Das Jubiläumsprogramm (die Gruppe besteht seit 25 Jahren) trägt den Titel „Rhythmus in Dosen“ – die Dosierung ist meist ganz richtig.

Zwischen Laatzen und dem Steinhuder Meer

Nach der hohen Kunst des Rezitierens eines Gedichtes kam die Brechung mit einem Witz, der manchmal auch peinlich ist. Das Publikum ist irritiert, Tukur aber amüsiert. Seine Conference  oszilliert zwischen exaltiert und exzentrisch. Zum Schlager „Puttin in the Ritz“ fällt ihm „Putin in der Ritze“ ein, oder „Pudding in die Ritze“. Mit Geschichten zwischen Laatzen und dem Steinhuder Meer überflutet er sein Publikum, das dann, wie er, zu schwimmen beginnt. Bei dem schwungvollen „Goody Goody“ aus den Dreißigern sind dann alle zum Mitsingen eingeladen. Das schafft dann wieder den von Vielen ersehnten Einklang zwischen Bühne und Zuschauerraum. Es fühlt sich an, als hätte man nun wieder festen Boden unter den Füssen.

Als sich zum Schluss der Schlagzeuger als brillanter Vogelstimmenimitator entpuppt, sind die Absurditäten des Abends auf ihrem wunderbaren Höhepunkt gebracht – ohne irgendeine Klarheit, was Blödsinn und was Philosophie sein soll.

Von Frank Kurzhals