﻿Die Kampfzone Frau: „Die Wut, die bleibt“ im Ballhof heftig bejubelt

Hannover. Irgendwann ist Lola magersüchtig. Vielleicht ist es ein letzter pathologischer Versuch des Kontrollgewinns, vielleicht auch der Wunsch zu verschwinden. Aus dem „Netz der Blicke“, dem ihr Körper, der weibliche Körper ausgesetzt ist. Es klappt nicht. „Tolle Figur“, sagen sie. Dann erklingt Marina & the Diamonds vom Band, „Primadonna Girl – all I ever wanted was the World“, und da ist er endlich, der Zorn, der sich Bahn bricht, und „Die Wut, die bleibt“ steckt auch bei der Hannover-Premiere an.

Die Koproduktion des Schauspiels Hannover mit den Salzburger Festspielen hatte bereits dort eine heftig umjubelte Uraufführung. Jorinde Dröses Inszenierung nach dem Roman von Mareike Fallwickl avancierte zu einer Sensation des Festivalsommers. Und auch in Hannover, im Ballhof Eins, erzeugt das Stück eine Begeisterung, die nicht allein durch das Bühnengeschehen zu erklären ist.

Das Schlachtfeld der Geschlechter

Mit einem Satz fängt es an. „Haben wir kein Salz?“, hat Johannes (Max Landgrebe) am Esstisch gesagt, ganz passiv-aggressiver Patriarch. Und Helene (Johanna Bantzer) ist aufgestanden, hat die drei Schritte zum Balkon zurückgelegt und sich hinabgestürzt, zwölf Meter tief, Kopf voran. Und die beste Freundin Sarah (Anja Herden), eigentlich Karrierefrau mit jungem Lover (Fabian Dott), übernimmt die Rolle der Ersatzmutter. Jede nette Geste ein weiteres Stück Vereinnahmung, während sich die ältere Tochter Lola (Nellie Fischer-Benson) mit einem Trio wilder Mädchen (Hanh Mai Thi Tran, Yasmin Mowafek und Sophie Casna) radikalisiert. Sie gehen zum Gegenangriff über.

Man würde Herden und Bantzer (deren Helene auch nach ihrem Selbstmord das Geschehen begleitet) ebenso zusehen wollen, läsen sie die „Emma“ vor. Aber wie sie hier moderne Frauen und all ihren inneren und äußeren Widersprüchen Gestalt geben, ist eine Offenbarung. Fischer-Benson ist zwischen Trauer und gerechtem Zorn ein emotionales Zentrum. Sie wird zum Bollwerk der Selbstermächtigung. Die Männerfiguren bleiben zwangsläufig blass; um sie geht es hier auch mal nicht, sondern nur um ihre Zumutungen. Aber Landgrebe als wandelnde Männergrippe und Dott als Mann neuen Typs, der in seiner selbstgerechten Aufgeklärtheit der Frau noch deren Körper erklären kann, sind immerhin sehr präsent.

Das Schlachtfeld: Die Bühne von „Die Wut, die bleibt“ mit Johanna Bantzer (von links), Sophie Casna, Anja Herden, Yasmin Mowafek, Max Landgrebe, Nellie Fischer-Benson und Hanh Mai Thi Tran © Quelle: Kerstin Schomburg

Es geht um die Erschöpfung der Mütter und die Versöhnung der Frauen. Einen Bungalow auf Stelzen hat Katja Haß in den Ballhof Eins gebaut. Oben das Gehobene-Mittelschicht-Milieu in seinem trügerischen Schein, unten die Kampfzone Frau. Wehe, wenn sie losgelassen. Das Schlachtfeld der Geschlechter ist eröffnet und mit ihm Dutzende Perspektiven, jede nachvollziehbar, alle unbequem.

Zwischen Homeschooling und Homeoffice

Muss man das alles noch erzählen? Offenbar ja. Auch die jüngsten Erhebungen zeigen, wie ungleich Care-Arbeit und Kindererziehung zwischen den Geschlechtern verteilt sind. In der Corona-Zeit hat die Gewalt gegen Frauen noch zugenommen. Ein Neobiedermeier mit den alten Rollenbildern kündigt sich an. Helene spricht einmal von den „zwischen Homeschooling und Homeoffice zu feinem Sand zerriebenen Müttern“. Und auch der heftige Applaus – der Großteil des Publikums mit stehenden Ovationen – zeigt, dass ein Nerv getroffen wird.

„Frauen wie wir werden überall gebraucht“, verkünden die wilden Mädchen am Ende. Aber das letzte Wort ist damit nicht gesprochen; das wird jenseits der Bühne zu verhandeln sein. Doch hier ist sie spürbar, die auch bei diesem Spielzeitstart einmal mehr beschworene Relevanz des Theaters. In seiner Direktheit, in seinem Aktionismus, in seiner rohen Kraft ist das Stück eine Zumutung, eine Provokation, eine Frechheit. Aber eben auch: ein Erlebnis.

