﻿Der melancholische Rapper Schmyt begeistert das Publikum im Capitol mit seinem unkonventionellen Sound

Hannover. Melancholie, Schwere und eine sprachlich reduzierte Gefühlskälte, die seit einiger Zeit den zeitgenössischen Deutschrap begleitet, scheinen das Erfolgsgeheimnis von Schmyt zu sein, der vor zwei Jahren mit seiner Solokarriere begann. Julian Paul Schmit tummelte sich schon länger erfolgreich als Sänger der Band „Rakede“ im Musikgeschäft. Nun hat er – als Schmyt – sein erstes Soloalbum, „Universum regelt“ (2022), veröffentlicht. Im Capitol sang er durch das eigene elegisch-fatalistische Sounduniversum und traf dabei auf enorme Begeisterung.

Liebe verloren, Stimme gefunden

Der Musiker Kynda Gray, der in einem ähnlichen musikalischen Fahrwasser unterwegs ist, stimmte als Supporting-Act auf Schmyt ein. Mit „Liebe Verloren“ eröffnete Schmyt unter viel Applaus das Konzert und erinnerte in seinen Stimmvariationen kurz an den britischen Sänger Sam Smith. Schmyts Stimmumfang begeistert, in manchen seiner Songs scheint dieses Potenzial anderen Stilelementen untergeordnet zu sein. Es folgt der poetische Song „Medusa“. Mit „Universum regelt“, dem gleichnamigen Albumtitel, wird das Universum nach den Gesetzen des Karmas als rächende Kraft angerufen. Schmyts Songs, darunter der Titel „Mach kaputt“, brechen öfter mal die Rezeptionserwartungen an zeitgenössischen Pop auf.

„Ich laber‘ zu viel“

Als Schmyt sich an das Publikum wendet, erstaunt seine tiefe Sprechstimme – auch der hört man gerne zu. „Ihr seid schon echt weit vorn, Hannover“, sagt er zum Ende der Show. Man schenkt dieser Aussage schnell Glauben, denn die Textsicherheit des Publikums, das Pfeifen, die Jubelrufe und das viele Tanzen zeigen, dass die Leute sich gern im Schmyt-Universum bewegen.

„Ich wusste nicht genau, was ich da mache“, sagt Schmyt mit Blick auf seine zweite Solosingle „Taximann“. Für seine Verhältnisse erzählt er recht lang, dass er das Lied mit Unterstützung des Kölner Produzenten Bazzazian (Haftbefehl, Tarek von K.I.Z.) vollendete. Dann versucht er dem Publikum zu erklären, was ein Produzent mache, um sich im nächsten Moment – „Ich laber‘ zu viel“ – zurückzunehmen.

Dunkler Sternenstaub

Schmyt lässt lieber seine Lieder sprechen. In „Monoton“ und „Höhenangst“ bedient er fast versatzstückartig einen Weltschmerz zwischen Aggression und Depression. Der von aller Schwerkraft befreiende Refrain im Song „Sternenstaub“ ist einfach schön: Ein, wie es im Lied heißt, klangliches „Driften im Leerlauf“ in eine dunkle Galaxie. Als Schmyt die ersten Zeilen von „Alles anders“ (auf dem Album mit Cro) performt, singt das Publikum begeistert mit. Von solch einer einstimmigen Energie an Zugabe-Rufen träumt wohl jeder Musiker. Mit „Gift“ und „Keiner von den Quarterbacks“ lässt er den Abend ausklingen. Sehr schön.

Von Philipp Schlüter