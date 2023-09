Mit ihrem funkigen Indiepop sind Jeremias aus Hannover zu einer der erfolgreichsten jungen Bands des Landes avanciert. Nun haben sie zusätzlich zu ihrer Hallentour zwei exklusive Akustikkonzerte angekündigt – eines im Musikzentrum.

Hannover. Die Musik ist funky und sexy, die vier Musiker dahinter haben das Zeug, aus dem Popstars gemacht sind, und Jeremias aus Hannover sind auch auf dem besten Wege dahin. Vorbei die Zeiten, als sie noch im kleinen Lux am Schwarzen Bären gespielt haben. Die kommende Tournee führt das Quartett um Sänger Jeremias Heimbach in die großen Hallen, so auch am 14. Oktober in die Swiss-Life-Hall – aber nicht nur. Jetzt hat die Band zwei intime Unpluggedkonzerte angekündigt, eines davon am 28. November im Musikzentrum.