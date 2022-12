﻿Wie man einen Roman zerstört: „Das Gift“ im Ballhof 2 uraufgeführt

Regisseur Juan Miranda hat „Das Gift“ von Samanta Schweblin inszeniert – und dem Roman dabei alles Leben ausgetrieben.

Hannover. „Das ist nicht wichtig“, sagt die Figur namens David ein ums andere Mal, und was soll man sagen: Der Junge hat Recht. Das, was hier verhandelt wird, ist so, wie es hier verhandelt wird, überhaupt nicht wichtig. Wobei das Thema ja durchaus relevant ist. Es geht um Pflanzenschutzmittel, die in argentinischen Sojaplantagen in großem Maßstab eingesetzt werden und Menschen krank machen können.