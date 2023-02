﻿Dieses Theater kann Stadtgespräch werden: „Yaras Hochzeit“ im Schauspielhaus

Hannover. Ab und zu hat sich Schauspielintendantin Sonja Anders beklagt, dass sie mit ihrem Ensemble noch gar nicht richtig in Hannover angekommen sei. Denn kurz nach ihrem Antritt hier ging die Pandemie los. Da war es unmöglich, eine große Produktion auf die Bühne zu bringen, die der Stadt sagt: Hier sind wir. Das ist das Theater, für das wir stehen. Das wollen wir. Bisher gab es in der Intendanz von Anders viele gute Stücke; aber eine Produktion, die ein Ereignis ist und – in positiver Weise – Stadtgespräch werden kann, die gab es nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist jetzt anders. Denn im Schauspielhaus ist jetzt „Yaras Hochzeit“ zu sehen. Eine Uraufführung. Die Produktion entwickelt nach einem Konzept des Choreografen und Regisseurs Guy Weizman, entstanden in Koproduktion mit dem Theater „NITE“ in Groningen, geschrieben von vier Autorinnen und Autoren (Antigone Akgün, Rasit Elibol, Rik van den Bos und Mohamedou Ould Slahi Houbeini, der 14 Jahre lang Gefangener der US-Ermittlungsbehörden in Guantánamo war), gespielt von einem internationalen Ensemble auf Deutsch, Holländisch, Englisch und Arabisch ist eine Ansage an die Stadt, die Region und ans Land: Hey, das Theater ist da. Es hat etwas zu sagen. Es traut sich was. Es ist bunt und schön und leidenschaftlich und groß. Es ist wichtig. Es ist aktuell. Es macht Spaß. Es ist ernst. Es wird Euch berühren! Hey, Ihr müsst das gesehen haben. Hey, Ihr werdet darüber sprechen.

Blau ist die Hoffnung: Die Party in „Yaras Hochzeit“. © Quelle: Katrin Ribbe

Guy Weizman und sein fantastisches Ensemble haben ein Gesamtkunstwerk erschaffen. Es gibt Musik, wunderbaren Gesang, Tanz, ausgefallene Kostüme, und es gibt eine packende Geschichte. Sie beginnt dort, wo der Ghandi-Weg auf den Nelson-Mandela-Weg trifft, in einer real existierenden Stadtplanerinnenutopie im Jahr zehn nach dem 11. September. Vier Jugendliche können mit den Bilderschleifen, die Flugzeuge zeigen, wie sie in Betonfassaden krachen, nichts mehr anfangen und verabreden sich zur Übernachtung draußen, neben dem alten, halbverfallenen Herrenhaus. Der Traum des spannungsfreien Zusammenlebens im Geist von Ghandi und Nelson Mandela platzt, als es zur Katastrophe kommt. Das alte Herrenhaus brennt ab. Der arbeitslose Vater eines der Jugendlichen wird festgenommen und von der Polizei misshandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn das Trennende sichtbar wird

Zehn Jahre später feiert Yara ihre Hochzeit. Da kommen die Freunde von früher wieder zusammen, und das Trennende wird sichtbar. Trotz Ghandi und Nelson Mandela, trotz allen guten Willens und trotz aller gern demonstrierter Offenheit, wird klar, dass Grenzen durchaus eine Rolle spielen. Ob Schicht, Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung: Du wirst eingeordnet und festgelegt. Das Leben der anderen ist das Leben der anderen. Wir alle haben unsere Weltmodelle im Kopf, unsere Vereinfachungen und Vorurteile. Davon erzählt „Yaras Hochzeit“, angeregt zu diesem Thema wurde das Ensemble durch eigene Erfahrungen und auch durch das Buch „Orientalismus“ von Edward Said. Darin geht es um Zuschreibungen, Einordnungen, Festlegungen und westliche Überheblichkeit, um Kolonialismus und sein Weiterwirken bin in die Gegenwart.

Mehrsprachigkeit als Chance

Das Stück ist aber alles andere als Thesentheater. Nur selten wird es plakativ und ein bisschen kabarettistisch. Es ist eine bunte Revue, ein Musical mit hervorragenden Sängerinnen und Sängern (etwa Karima El Fillali als Yara oder Sarah Janneh als Freundin Monica) großartigen Tänzerinnen, tollen Livemusikern, die öfter mal klug ins Spiel einbezogen werden und großartigen Schauspielerinnen (etwa Katherina Sattler, Anja Herden oder Bien de Moor), die eine berührende Geschichte erzählen.

Die Mehrsprachigkeit der Produktion ist kein Problem (auch wegen der deutschen und englischen Übertitel), sondern eine Chance. Sie zeigt, was auch das Stück als zarte Utopie andeutet: Es ist vielleicht nicht ganz einfach, den anderen zu verstehen, aber doch möglich. Es mag anstrengend sein, eine fremde Sprache zu lernen. Aber man kann es versuchen.

Am Ende: einhelliger Jubel, langer Applaus im Stehen und viele Umarmungen auf der Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächsten Vorstellungen: Heute Abend, sowie am 10. und 22. März. Die Premiere in Groningen ist am 4. März.