﻿Brückenschlag zur Revolte im Iran: „POLYpontes“ im Sprengel Museum

Kostenfrei bis 13:51 Uhr lesen

Gemeindebibliothek Wedemark

Lange Zeit musste das Bilderbuchkino in der Außenstelle Bissendorf der Gemeindebibliothek Wedemark wegen Corona pausieren, doch jetzt geht es endlich mit zwei Bilderbüchern weiter: In einem fällt ein Wolf aus einem Buch, in dem anderen sucht ein Schwein Freunde auf hoher See.