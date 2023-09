Kostenfrei bis 18:54 Uhr lesen

Starbesuch in Hannover

Neues Album: Sänger Sasha verrät in Hannover, was er an Rick Astley mag

Er mag Rick Astley (57), hatte einen besonderen Moment mit Whitney Houston († 48): Kein Wunder, dass ihre Songs auf der neuen Platte von Sänger Sasha (51) gelandet sind. „This is my time. This is my life“ erscheint am 8. September, wie er just bei Radio ffn in Hannover erzählte. Wir waren im Sender dabei.