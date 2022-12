﻿Valer Sababus und Dima Orsho bei Herrenhausen Barock

Herrenhausen Barock mit einem Konzert der Extraklasse: Valer Sabadus und Dima Orsho singen in der Galerie „Songs of Love“, britisch-syrisch, begleitet vom Spezialistenensemble Musica Alta Ripa.

Hannover. Liebe kann so vielfältig sein. Und so wunderbar wie diese Lieder: „Songs of Love“ (Konzept: Danya Segal) heißt das schöne Programm mit Stücken vom britischen Barock bis in die syrische Gegenwart: Das Ensemble Musica Alta Ripa & Friends war damit bei Herrenhausen Barock in der gut besuchten Galerie zu Gast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und zu den Freunden des rührigen Spezialistenensembles zählen an diesem Abend die syrische Sopranistin und Komponistin Dima Orsho und der Weltklasse-Countertenor Valer Sabadus.

Arabische Trommeln für britsche Songs

Schon ein Blick auf die Bühne zeigt, dass es hier nicht die sortenreine Klassik gibt. Dukuk (eine Art Trompete), Buzuq (eine Art Laute) und allerlei orientalischen Perkussionsinstrumente reichern den Abend klanglich an. Das hat schon einen besonderen Reiz, wenn Henry Purcells „Strike the Viol“ mit zarten Trommelklängen unterstrichen wird. Der Schmelz und die Kraft von Valer Sabadus reichen auch bei sanfteren Stücken wie „O let me sweep“ bis in die hinteren Reihen der langgezogenen Galerie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dima Orsho besingt mit fülligem Sopran auf Syrisch die sehnsüchtige Liebe. Und zum Höhepunkt des Abends werden dann die Doppel von Orsho und Sabadus zum Abschluss des Konzerts – besonders in den Improvisationen, bei denen die Sängerin mit weiblich tieferer Stimme die Melodien vorgibt und der Countertenor sie in seiner höheren männlichen Lage aufnimmt. Große Begeisterung, Standing Ovationen und ein Qualitätsausweis von Herrenhausen Barock.