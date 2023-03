﻿Darum hat Braunschweig seinen Vermeer nicht nach Amsterdam geschickt

In Amsterdam sind derzeit fast alle Gemälde von Jan Vermeer in einer beispiellos erfolgreichen Ausstellung zu sehen – nur Braunschweig wollte sein „Mädchen mit dem Weinglas“ nicht hinschicken. Warum bloß?

„Dass es so extrem wird, hätte ich nicht gedacht“: Silke Gatenbröcker vor dem „Mädchen mit dem Weinglas“ im Herzog-Anton-Ulrich-Museum.

Braunschweig. „Vermeer. Die größte Werkschau aller Zeiten“ hat das Rijksmuseum Amsterdam seine aktuelle Ausstellung überschrieben, und der Erfolg gibt dem unbescheidenen Titel Recht: Schon wenige Tage nach der Eröffnung Mitte Februar waren sagenhafte 450.000 Tickets verkauft – und die Schau für die gesamte Ausstellungsdauer bis zum 4. Juni zunächst ausgebucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Haus reagierte, verlängerte die Öffnungszeiten bis tief in die Nacht und konnte noch mehr Karten verkaufen. Seit Jahren war keine Kunstschau so erfolgreich. Am vergangenen Wochenende kam dann die Nachricht, dass auch diese Zusatzkontingente ausgebucht sind, und es nun keine weitere Möglichkeit gibt, noch Tickets zu erwerben.

Der Werbeslogan der Schau wurde damit unbeabsichtigt zu einer Drohung für alle Kunstfreunde, die nicht zugegriffen hatten: „Jetzt oder nie mehr“ lautet der Spruch, der so schnell so viele Besucherinnen und Besucher angelockt hat.

Mehrere Leihanfragen pro Jahr

Der erstaunliche Erfolg hat wohl auch mit der Überschaubarkeit des Werks von Jan Vermeer zu tun: Von dem niederländischen Barockmeister, der 1632 in Delft geboren wurde und dort 1675 starb, sind nur 37 Gemälde erhalten. Sie gehören zu den Sammlungen von 18 Museum in Europa und den USA. In Amsterdam sind nun 28 davon an einem Ort versammelt – so viele auf einmal wie noch nie zuvor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gedränge in Amsterdam: Besucher stehen im Rijksmuseum vor dem Gemälde „Die Milchmagd“ von Jan Vermeer. © Quelle: Koen Van Weel/dpa

Das einzige deutsche Haus, das darauf verzichtet hat, ein Vermeer-Bild nach Holland zu schicken, ist das Herzog-Anton-Ulrich Museum in Braunschweig. Dort hütet man „Das Mädchen mit dem Weinglas“, das Vermeer zwischen 1659 und 1659 gemalt hat, und trennt sich nur ungern von seinem Schatz.

„Natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt sagen könnten, unser Bild wäre dabei“, sagt Silke Gatenbröcker, die Leiterin der Gemäldegalerie an dem Haus. Es sei auch vorhersehbar gewesen, dass die Schau in Amsterdam große Aufmerksamkeit erregen würde. „Aber dass es so extrem wird, hätte ich aber nicht gedacht.“

Jedes Jahr bekommt das Herzog-Anton-Ulrich Museum gleich mehrere Leihanfragen für seinen Vermeer. Die aus Amsterdam habe man besonders intensiv diskutiert und schließlich doch abgelehnt – aus konservatorischen Gründen, wie es jetzt recht knapp zur Begründung heißt. Jede Bewegung berge ein Risiko, das Bild zu beschädigen, das mit jedem Jahrzehnt empfindlicher werde.

Seit 1710 in Braunschweig: „Das Mädchen mit dem Weinglas“ von Jan Vermeer. © Quelle: Claus Cordes/Herzog-Anton-Ulrich-Museum

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nicht das einzige Topstück der Sammlung“

„Das Mädchen mit dem Weinglas“ wird daher nur selten auf Reisen geschickt – gleichwohl war es gerade unterwegs: In den vergangenen beiden Jahren war es in der Dresdener Gemäldegalerie zu Gast. „Das war auch eine sehr erfolgreiche Ausstellung“ sagt Gatenbröcker. Allerdings seien die Besucherzahlen wegen der Pandemie nicht mit denen in Amsterdam vergleichbar. Hätte man das vorher gewusst, wären wohl andere Entscheidungen getroffen worden.https://www.youtube.com/watch?v=aaaQJN9XTBs

Für das Herzog-Anton-Ullrich-Museum ist der aktuelle Hype um den Maler nun aber nicht nur eine verpasste Chance: „Wir sind derzeit das einzige Haus in Deutschland, in dem man einen Vermeer sehen kann“, so die Kuratorin. Manche Besucherinnen und Besucher reisen extra deswegen nach Braunschweig. „Wir haben sogar eine E-Mail aus Japan mit der Frage bekommen, ob das Bild gerade bei uns zu sehen ist.“

Gatenbröcker findet diese Konzentration auf dieses eine Werk allerdings etwas übertrieben. „Natürlich ist der Vermeer das absolute Topstück, das momentan in der Besuchergunst ganz oben steht“, sagt sie. „Das Bild ist aber nicht das einzige Spitzenstück in der Sammlung.“ Sie selbst favorisiert eher ein Familienbild aus dem Spätwerk Rembrandts, das sie wegen des freien Malstils und seiner Lebendigkeit fasziniert.

Freie Sicht: Blick in einen Saal des Herzog Anton Ulrich-Museum mit Rembrandts Familienbild an der mittleren Rückwand. © Quelle: Claus Cordes/Herzog-Anton-Ulrich-Museum

Rätselhafte Bildgeschichten

Für die Popularität von Vermeer hat sie mehrere Erklärungen: „Ein Grund sind die etwas rätselhaften Bildgegenstände“, sagt sie. Die meisten seiner Gemälde zählen wie „Das Mädchen mit dem Weinglas“ zur Genremalerei, zeigen also Szenen des Alltags und nicht wie die meisten anderen Barockwerke historische, mythologische oder theologische Motive. „Bei Vermeer ist kein Hintergrundwissen erforderlich, um seine Bilder zu verstehen: Was genau dort vor sich geht, ist nicht festgelegt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Bilder provozieren Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Was hat es mit dem titelgebenden Mädchens auf sich, das dem Betrachter so direkt entgegengrinst? Solche gebleckten Zähne gehörten sich nicht für eine Dame von Stand, als die ihre kostbare Bekleidung sie ausweist. Ist der dösende Mann im Hintergrund ein Aufpasser, der seine Aufgabe vernachlässigt? Und warum gibt es nur ein einziges Weinglas in der Szene?

Das Licht der Gegenwart

Ein weitere Grund für das Interesse an Vermeer sieht Gatenbröcker in der künstlerischen Form seiner Werke. „Herausstechend bei ihm ist der Umgang mit dem Licht. Wenn man seine Bilder betrachtet, hat man das Gefühl, man sieht Tageslicht. Das gibt es so bei keinem anderen Maler dieser Zeit.“ Im Vergleich zu anderen Alten Meistern, bei denen der gedämpfte Galerieton vorherrscht, wirkt Vermeer besonders frisch. Anders als seine Kollegen hat er Licht und Schatten aus verschiedenen farbigen Schichten aufgebaut und brillante, plastische Reflexpunkte gesetzt. „Die Wahrnehmung von Licht auf seinen Bildern entspricht genau unserer Wahrnehmung“, sagt Gatenbröcker.

Lesen Sie auch

In Braunschweig kann man das alles ganz ohne Gedrängel betrachten – und ohne die Eile der möglicherweise verpassten Gelegenheit: Das Bild gehört schließlich schon seit 1710 zum Bestand der Sammlung. In den nächsten Jahrhunderten wird sich daran voraussichtlich nichts ändern.