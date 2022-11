﻿Das Mittelalter rockt: Versengold spielt in der Swiss-Life-Hall

Vom Mittelaltermarkt an die Spitze der Albumcharts: Die Folkrockband Versengold hat auf ihrer „Was kost die Welt“-Tour in Hannover Station gemacht und in der Swiss-Life-Hall gut 500 Fans begeistert.

Hannover. Ein schwarzer Vorhang verdeckt die Bühne. Cineastische Klänge, dröhnende Bässe und 500 brüllende Fans. Die Scheinwerfer blenden auf, und mit einem lauten Knall gibt der Vorhang den Blick frei auf die sechs Mitglieder von Versengold. In T-Shirts und Jeansjacken stehen sie da, dann dreschen, schrammeln und fiedeln sie los. Die Fans, zum Teil in Mittelaltertracht erschienen, jubeln und singen beinahe jede Zeile mit. Ein bombastisches Opening zu ihrem Tour-Konzert in der Swiss-Life-Hall in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr zehntes Album "Was kost die Welt" ist Anfang des Jahres erschienen und hat Versengold zum ersten Mal an die Spitze der deutschen Charts verholfen. Es ist während der Pandemie entstanden – in einer Zeit, in der sie Autokinokonzerte auf Abstand gaben und auch mal die Muße gehabt hätten, "über die großen Themen unserer Zeit" nachzudenken , erzählt Sänger Malte Hoyer beim Konzert. Der Albumtitel zeugt von einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Sachen Klimawandel; wie gewohnt humoristisch aufgearbeitet. Im Titelsong heißt es: "So treiben wir hier auf dem Ozean zwischen dreiäugigen Fischen und bauen uns eine Plastikflaschenyacht."

Vom Mittelaltermarkt in die Charts

Vor 19 Jahren gründeten der mittelalterbegeisterte Sänger Malte Hoyer und die Singer-Songwriterin Carolin Fährmann die Band in der Nähe von Bremen. Sie spielten sich eifrig von Gig zu Gig auf Festivals und Mittelaltermärkten und professionalisierten sich mit ihrem ersten Album im Jahr 2005. Alexander Willms an der Schlüsselfidel und Florian Janoske an der Violine kamen erst später dazu. Gerade das virtuose Violinenspiel von Janoske, bei dem am Abend in der Konzerthalle ein Büschel Bogenhaare rissen und in alle Richtungen abstanden, prägt seither den kernigen Sound der Band. Heute spielt Versengold als Sextett mal dröhnenden Folk-Rock, mal melancholische Balladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obgleich die balladesken Stücke wie „Windsbraut“, die von Sagen, Legenden und mythologischen Wesen erzählen, weniger populär sind als ihre tanzbaren Stücke, widmete die Band ihnen ein ganzes Event: Die „Nacht der Balladen“, bislang ein Geheimtipp aus dem Bremer Stadtraum, soll Versengold im kommenden Jahr deutschlandweit von ihrer gefühlvollen und poetischen Seite zeigen, am 17. März 2023 auch im Theater am Aegi.

Von Jakob Spruck