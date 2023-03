﻿Max Czollek stellt im Literaturhaus sein Buch „Versöhnungstheater“ vor

Kulturblase in der Prinzenstraße

Kulturblase in der Prinzenstraße

Kulturblase in der Prinzenstraße Kulturblase in der Prinzenstraße

Mit dem Aufbau einer mobilen Konzertsaalblase in der Prinzenstraße startet das Kulturdreieck in Hannovers Innenstadt. Was genau ist das – und wohin soll es führen?