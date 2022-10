﻿Valentin Goppel bekommt den VGH Fotopreis

Einfühlsame Blicke auf junge Menschen im Corona-Lockdown: Der hannoversche Fotostudent Valentin Goppel bekommt den begehrten VGH-Fotopreis 2022. Der 22-Jährige hat seine Generation mit der Kamera beobachtet: bei geheimen Partys, einsamen Abendessen und dem ersten Rave nach der bleiernen Zeit.

Hannover. So muss sich Freiheit anfühlen, Rausch, Rauch, Körper, Nähe – der erste Rave nach Corona, endlich wieder lebendig: Valentin Goppel hat diesen Moment in seiner bemerkenswerten Fotoreihe „Zwischen den Jahren“ festgehalten. Und damit den begehrten VGH-Fotopreis 2022 gewonnen – hier wird das Lebensgefühl, dieser deprimierende Schwebezustand seiner Generation in Zeiten von Lockdown und Pandemie in vielen Facetten dokumentiert.

Valentin Goppel zeigt Einsamkeit, wie sie der junge Mann empfindet, der alleine in seinem Auto sitzt und sich einen dicken Hamburger zum Abendessen genehmigt. Oder wie etwas gegen die Einsamkeit getan wird, wie es die vier Jugendlichen mit einer geheimen Party mitten im Lockdown versuchen. Fotostudent Valentin Goppel hält den Moment fest, als ein Gast der klandestinen Veranstaltung die Sektflasche ansetzt. Richtiger Partyspaß sieht anders aus, hier sitzt man eher nachdenklich und betrübt in einem spärlich möblierten und wenig beleuchteten Zimmer. Fotos, die das diffuse Gefühl des Verlorenseins, eine verhaltene Zukunftsangst und die Suche nach einem besseren Weiterleben einfangen.