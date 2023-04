﻿Hochvirtuos: Das NDR Vokalensemble mit „Via Crucis“ von Franz Liszt in der Christuskirche

In der vollen Christuskirche stellte das NDR Vokalensemble unter der Leitung von Gastdirigentin Grete Pedersen seine Qualitäten unter Beweis.

Hannover. Ein Gütekriterium von Chören ist, in welchem Maß sie die Mischung individueller Stimmen zu einem Gesamtklang verschmelzen können. In der vollen Christuskirche stellt das NDR Vokalensemble diese Fähigkeit unter der Leitung von Gastdirigentin Grete Pedersen zweifelsfrei unter Beweis. Mehr noch: Anstatt die zahlreichen Soli in Franz Liszt „Via crucis“ durch Lautstärke abzusetzen, leuchten die Stimmen der Chorsolistinnen und -solisten mit individuellen Färbungen hervor, bis sie sich wieder elegant im Chorklang auflösen.