Videoarbeiten von Yuri Ancarani im Kunstverein in Hannover zu sehen

Fenster in fremde Welten: Der Videokünstler Yuri Ancarani in seiner Ausstellung im Kunstverein Hannover.

Hannover. Der Künstler mag Fenster. Er lässt sich im Kunstverein so fotografieren, dass im Hintergrund der Schatten des schönen, alten Fenster zu sehen ist. Seine Arbeiten, sagt er, seien auch all wie Fenster in andere, fremde Welten.

Damit hat er Recht. Der italienische Künstler Yuri Ancarani schafft Filmwelten auf der Grenze zwischen dokumentierender Reportage und überwältigender Bilderoper. Eine Ausstellung mit seinen Arbeiten aus den letzten 20 Jahren ist jetzt im Kunstverein zu sehen. Die Anregung dazu kam noch von Kathleen Rahn, die vor einem Jahr die Leitung des Kunstvereins aufgegeben hatte, um Direktorin des Museums Marta in Herford zu werden, und ihrem Kurator Sergey Harutoonian. Im Detail geplant wurde die Ausstallung dann von Christoph Platz-Gallus, dem neuen Direktor des Kunstvereins Hannover.

Meister des tiefen Blicks

Es ist eine überwältigende Schau geworden. Yuri Ancarani ist ein Meister des tiefen Blicks, des insistierenden Schauens. Er schafft Bilderwelten mit magischer Wirkung. Im Zentrum seiner Arbeiten steht oft die Konzentration, die tiefe, fast meditative Fokussierung auf eine Tätigkeit. In „Il Capo“ widmet er sich in verstörend klaren und auch kalten Bildern dem Marmorabbau in Carrara. Im Zentrum steht ein Mann mit freiem Oberkörper, der den Baggern Zeichen gibt, wie sie die großen Marmorblöcke aus dem Steinbruch herausbrechen sollen. Es ist eine wundersame Choreographie. Hochkonzentriert arbeitet der Mann, macht Gesten, die die Baggerfahrer sofort verstehen und umsetzen. Er ist ein Dirigent der bewegten Felsbrocken.

Da Vinci heute: Ein Arzt bedient den Operationsroboter „Da Vinci“. © Quelle: Filmstill aus „Da Vinci“

Gleich daneben ist ein Operationsroboter bei der Arbeit zu sehen. Ancarani schaut dem Arzt, der den Roboter bedient, ganz nah über die Schulter. Dann wechselt der Blick ins Innere des menschlichen Körpers. Zu sehen ist, wie die Robotergreifer im dunklen Bauchraum mit Nadel und Faden etwas zunähen. Die Geräusche dazu sind bombastisch. Der Künstler verrät, dass er hier mit dem Sounddesigner Mirco Mencacci zusammengearbeitet hat, der das akustische Experiment sehr schätzt. Mencacci hat die Bilder aus dem Bauchraum mit Geräuschen des Vulkans Stromboli unterlegt. Das ist witzig, aber der Witz blitzt hier – wie auch in anderen Arbeiten – nur kurz auf, er drängt sich nicht in den Vordergrund. Die Arbeit trägt den Titel „Da Vinci“ – das ist auch der Name des Operationsroboters.

Ansichten von der Riviera: Aus der Serie „Ricordi per Moderni“. © Quelle: Still

Ein Problem, das bei der Ausstellung von Videoarbeiten in Kunsthäusern öfter mal auftritt, vermeidet diese Ausstellung virtuos. Diese elenden Videoboxen, die man durch einen Tunnel betritt und für die man einen (am Ende der Ausstellungszeit möglicherweise schon recht speckigen) Vorhang beiseite schieben muss, sind hier kaum zu finden. Nur „Da Vinci“ ist – aus guten Gründen – in einem mit einem Vorhang abgeteilten Extraraum zu sehen, ansonsten geht alles flüssig und organisch ineinander über. Und alles wird mit großzügiger Geste präsentiert. In einer riesigen Halle laufen zwölf Arbeiten auf vier Leinwänden – Filme, die die italienische Riviera zum Thema haben. Zu sehen und zu hören ist aber immer nur ein Video, auf den anderen Projektionsflächen sind nur die Titel der kommenden Filme zu sehen. Videos im Wartemodus. So vermeidet die Ausstellung die übliche Kleinkammerhaltung des Publikums.

Am Ende entführt Yuri Ancarani seine Gäste noch in eine Bank. Er zeigt, wie Akten geschreddert und zu Altpapier werden, wie Goldbarren im Tresor lagern und wie ein Angestellter im Tresor über Ein- und Ausgänge Buch führt. Der Mann sagt nichts, aber in seinem Gesicht ist wieder diese tiefe Konzentration zu sehen, von der Ancarani so fasziniert ist und von der er in fast allen seinen Arbeiten erzählt.

Yuri Ancarini „Arbeiten 1002 – 2022“ vom 5. November bis zum 8. Januar im Kunstverein Hannover. Ancarini hat auch einige Langfilme gedreht. In „Atlantide“ begleitet er Jugendliche, die in der Lagune von Venedig leben und deren Leidenschaft das Speedboatfahren ist. Der Film ist am Sonntag, 6. November, um 20.15 Uhr im Kommunalen Kino im Künstlerhaus zu sehen. Ancarani ist dabei und steht im Anschluss zu einem Gespräch zur Verfügung. Am 4., 5. und 11. Dezember zeigt das Kommunale Kino seinen Film „The Challenge“.