﻿„Viermal Abstraktes“ in der Eisfabrik Hannover

In der Eisfabrik-Ausstellung „Viermal Abstraktes“ zeigen Florian P. Fischer, Sieglinde Grunwald, Magda Jarząbek und Stefan Lang ganz unterschiedliche Arbeiten.

„Viermal Abstraktes“ in der Eisfabrik: Besucherin vor einer Arbeit von Florian P. Fischer.

Hannover. „Viermal Abstraktes“ heißt die neue Ausstellung in der weißen Halle der hannoverschen Eisfabrik. So richtig einladend ist der Ausstellungstitel allerdings nicht. Was ist heute denn der besondere Reiz der Abstraktion? Dass Kunstwerke nicht figürlich sind, heißt ja nicht, dass sie deshalb auch gleich relevant sein müssten.

Florian P. Fischer, Sieglinde Grunwald, Magda Jarząbek und Stefan Lang arbeiten auf jeweils ganz persönliche Weise abstrakt. In den großformatigen camouflageartigen Werken von Sieglinde Grunwald sind bei näherer Betrachtung einige figürliche Elemente zu finden, Florian P. Fischer arbeitet mit unentzifferbaren Schriften und farbigen Rastern, Stefan Lang untersucht die Körperlichkeit von Farben und Magda Jarząbek interessiert sich für Leuchtwirkung, die durch starke Kontraste entstehen.

Es ist durchaus spannend, die unterschiedlichen Zugangsweisen zum abstrakten Arbeiten in dieser Ausstellung zu vergleichen.

„Viermal Abstraktes“. Bis zum 19. Februar in der Weißen Halle der Eisfabrik (Seilerstraße 15d).