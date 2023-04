﻿Villa Seligmann in Hannover: Direktor Eliah Sakakushev-von Bismarck will jüdisches Leben selbstverständlich machen

Weniger Exklusivität, mehr Bildung: Die Villa Seligmann setzt auf Familienfest, Kongresse, Open-Air-Konzert und will das jüdischen Leben in Hannover und Deutschland selbstverständlicher machen. Direktor Eliah Sakakushev-von Bismarck im Interview über rechten Hass, jüdischen Vintage-Pop und musikalische Weltpremieren.

Herr Eliah Sakakushev-von Bismarck, wie elitär ist eigentlich die Villa Seligmann?

Das ist eher eine Imagefrage, die mich sehr beschäftigt. Wir wollen insgesamt vom Image des Elitären herunterkommen, das das Haus als ehemalige großbürgerliche Residenz nun mal hat, und es weiter öffnen und füllen. Ich würde nicht zu weit gehen, wenn ich sage, dass in meinem Verständnis die Villa Seligmann ein Kulturzentrum ist, das allen zugänglich ist. Exklusive Inhalte gibt es nur für unsere Vereinsmitglieder und Förderer. Bei uns kann jeder Mitglied werden. Die Villa Seligmann ist heute kein exklusives Haus mit einem exklusiven Publikum. Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst und wollen auch edukativ sein.

Wie soll diese Bildung aussehen, auf welche Bereiche setzen Sie?

Worum es mir in erster Linie geht, ist die gelebte jüdische Kultur von heute mit einem Blick in die Zukunft. Da öffnet sich eine große inhaltliche Palette, die jüdische Musik und Kultur in ihrer gesamten Bandbreite beinhaltet. Das ist der Paradigmenwechsel, den ich hier seit 2019 eingeführt habe. Es ist heute nicht zufriedenstellend, einfach nur schöne Musik zu spielen und sich in vergangene Zeiten hineintragen zu lassen. Wir stehen als Gesellschaft vor großen Fragen und Transformationen. Was kann das Judentum dazu beitragen und wie jüdisches Leben eine Selbstverständlichkeit erlangen kann, das ist eine der entscheidenden Fragen. Unser Kulturangebot richtet sich an alle, unabhängig von Religions- und Gemeindezugehörigkeit. Und ich muss immer wieder sagen, die Villa Seligmann ist keine jüdische Gemeinde.

Was machen Sie denn konkret für die Mehrheitsgesellschaft?

Viele Leute haben tatsächlich Berührungsängste und scheuen es, das Haus zu betreten, da wagt man sich nicht so richtig heran, aus ganz verschiedenen, persönlichen Gründen. Wir wollen diese Barrieren abbauen und den Menschen die Angst nehmen. Jeder ist hier willkommen. Ich würde so weit gehen und meinen, dass hier jeder auch etwas über sich selbst lernen kann. Diese Arbeit knüpft entscheidend an den Abbau von Vorurteilen an. Und beugt dadurch Antisemitismus vor.

Spüren Sie den in der Villa Seligmann? Hier mal die Stichworte: Hate-Speech, Hass-Mails oder auch Hass ganz analog mit der Post?

Nein.

Überhaupt nicht? Darf ich sagen, dass ich das erstaunlich finde?

Es gibt einfach keine Vorfälle. Zum Glück. Weder im Internet noch per E-Mail. Man kann mittlerweile schon viel über die Villa Seligmann nachlesen. Es könnte sein, dass mit der Steigerung des Bekanntheitsgrades der Villa es dann doch Vorfälle geben könnte.

Sie veranstalten am 27. April zum Unabhängigkeitstag Israels ein Konzert. Wie politisch ist die Villa Seligmann?

Wir wollen uns als Villa ganz bewusst aus konkreten politischen Diskussionen heraushalten. Und wissen gleichzeitig, dass das in unserer politisierten Gesellschaft schwierig sein könnte. Aktuelle politische Entwicklungen in Israel sind nicht unser Thema. Wir positionieren uns natürlich gegen den Antisemitismus, das machen wir durch Offenheit, durch Kulturvermittlung.

Die Offenheit erzeugt auf der anderen Seite aber auch Sicherheitsprobleme?

Ja, natürlich, das betrifft uns vor allem vorsorglich – damit hier nicht ein verrückter Kopf wie 2019 in Halle Ungeheuerliches anrichten kann. Wir arbeiten mit dem Land zusammen. Details sind vertraulich.

Wie viele Veranstaltungen machen Sie im Jahr?

30 plus bei rund 80 Plätzen. Bei uns gibt es das ganze Jahr über die verschiedensten Veranstaltungen. Wir sind nun mal kein herkömmliches Konzerthaus mit einer festen Spielzeit, die lange vorab geplant ist. Ich pflege gern das Modell des offenen Programms. Das Schöne hier ist, dass man sich Räume freihalten kann für spontane Projekte, die eine kurzfristige Umsetzung erfordern. So lassen wir uns gute Vorhaben nicht entgehen. Wir haben natürlich auch feste Termine, die lange im Voraus feststehen.

Ihr Publikum?

Ganz unterschiedlich, je nach Thema. Wir haben zwar ein echtes Stammpublikum, aber es mischt sich immer mehr.

Werden eigentlich immer noch die Villa Seligmann und das Europäische Zentrum für jüdische Musik verwechselt?

Leider ja und das auch auf allen Ebenen. Früher waren ja beide Institutionen in einer Hand, der von Andor Izsák. Seit dem Leitungswechsel 2015 im EZJM und 2018 in der Villa sind wir zwei vollkommen unabhängige Einrichtungen. Das Institut ist in der Villa zur Miete bei der Stiftung. Die räumliche Nähe ist von Vorteil, denn inhaltlich sind wir Schwesterorganisationen.

Die Villa Seligmann: Hier werden Begegnungen geschaffen. © Quelle: Moritz Frankenberg

... die zusammenarbeiten?

Ich möchte es mal so sagen: Das Zentrum forscht, dokumentiert und lehrt. Wir vermitteln und schaffen Begegnungen. Inzwischen haben wir zwei große Projekte über deutsch-jüdische Komponisten gemeinsam über die Bühne gebracht. Darunter sind große musikalische Schätze, die in der Villa ihre Weltpremiere erfahren. Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung.

Was sind Ihre größten Projekte in diesem Jahr?

Eins ist die Europäische Kantorenkonferenz. Die findet im November größtenteils bei uns statt. Auch das große Limmud-Festival findet zum ersten Mal in Hannover und zwar bei uns Anfang Juni statt. Thema ist alles, was das Judentum bewegt – mit Teilnehmern aus ganz Deutschland – für uns vier Tage im Ausnahmezustand, die Villa wird dann so voll wie noch nie. Wir werden Gartenkonzerte geben mit Freilichtbühne und holen den jüdischen Vintage-Pop von Masha Ray zu einem Open air. Auch sind wir bei der Nacht der Museen wieder dabei.

Ihr Budget im Moment?

Gut 300.000 Euro.

Reicht das?

Nein.

Was tun?

Wir brauchen mehr Ressourcen, mehr strukturelle Förderung. Mein Team ist unglaublich klein und die organisatorischen Anforderungen wachsen mit der inhaltlichen Öffnung ständig. Das Potenzial ist groß. Das Land deckt nur einen Teil der Personalkosten ab. Die Landeshauptstadt Hannover ist seit 2021 mit einer kleinen institutionellen Förderung dabei. Wir hoffen, dass die Region Hannover noch einsteigt. Da sind wir ständig in Gesprächen.

Mit Erfolg?

Die Villa Seligmann hat ein gutes Standing und breite Unterstützung in der Öffentlichkeit. Das hat mit unserem besonderen Kulturangebot zu tun. Immerhin hat Hannover kein jüdisches Museum… Jedes Konzert braucht bei uns eine Projektförderung. Unser Verein, die Siegmund Seligmann Gesellschaft e. V., hat aktuell 34 Mitglieder, der Förderkreis gut 140.

Wie ist heute Ihr Verhältnis zu Andor Izsák?

Er ist unser Ehrenpräsident und der Begründer des Projekts Villa Seligmann. Zur zehnjährigen Feier war er bei uns, das wirkte sehr versöhnlich. Zu einer großen Feierstunde jetzt im April hat er auch sein Kommen zugesagt.

Ihr Traum in Sachen Villa?

Ich würde gerne man einen richtig großen Klassikstar mit einem jüdischen Programm in die Villa holen. Und ich träume davon, dass die Villa internationalen Ruf als Haus der jüdischen Kultur erlangt und zu einem Haus des Liedes wird, für mich die höchste Musikgattung.

Zum 75. Unabhängigkeitstag Israels „Jom Ha’azma‘ut“ am 27. April ab 19 Uhr präsentieren in der Villa Seligmann Juri Vallentin und Jascha Nemtsov „Klangbilder Israels“, ein Programm mit Werken israelischer Komponisten. Die meisten Komponisten, darunter Paul Ben-Haim,Josef Tal, Karel Salmonoder Haim Alexander, stammten aus Deutschland und mussten nach 1933 nach Palästina fliehen.