Die Siegmund Seligmann Stiftung hat für die Villa Seligmann drei Gemälde von Ferdinand Wagner erworben. Sie sind Zeugnisse jüdisch-bürgerlichen Lebens in Hannover.

Hannover. Andor Izsák sprach von „einem Traum, der in Erfüllung geht“. Der frühere Direktor des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik hat sich lange dafür engagiert, dass Bilder, die früher in der Villa Seligmann in der Hohenzollernstraße hingen, an ihren alten Ort zurückkehren. Jetzt hat es geklappt: Die Siegmund Seligmann Stiftung hat für die Villa Seligmann drei Gemälde von Ferdinand Wagner erworben. Sie sind jetzt in der großen Eingangshalle der Villa dort aufgehängt worden, wo sie zwischen 1906 bis 1931 zu sehen waren. In Nischen, die extra für die Gemälde an der Wand freigelassen worden sind.