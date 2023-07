﻿ „Verlaufen in Perpignan“: Ein interaktiver Internetroman über Hannovers Partnerstadt

Kultur in ganz Niedersachsen

Ausflüge im Sommer: Zehn Kulturangebote in Hannover und Norddeutschland

Was tun in den Sommerferien? Diese Kulturangebote bieten Kunst, Musik und Unterhaltung in der freien Zeit und laden zu Städteausflügen nach Hamburg, Oldenburg oder Osnabrück ein.