﻿Ausverkauftes Haus: Vivid Voices und The Real Group im Theater am Aegi

Der Hochschulchor Vivid Voices hat ein großes Konzert im Theater am Aegi organisiert. Der gemeinsame Abend mit der schwedischen The Real Group war ausverkauft – und hat das Publikum begeistert.

Starke Stimmen: The Real Group singt gemeinsam mit Vivid Voices im ausverkauften Theater am Aegi.

Hannover. Die Vivid Voices riefen, und alle kamen: Ein gewisses Risiko gab es schon, als der Chor der hannoverschen Musikhochschule erstmals ein Großkonzert in Eigenregie organisierte, doch der Erfolg gab dem Unterfangen Recht – das Theater am Aegi war ausverkauft. Allerdings hatten die Veranstalter mit „The Real Group“ aus Schweden auch Stars der A-cappella-Szene für das Projekt gewinnen können.

Wobei die Vivid Voices selbst ebenfalls keine unbekannte Größe sind, mehrfach Preise abgeräumt haben und in der Chorstadt Hannover immer wieder Ausrufezeichen setzen. Ein solches setzte das Ensemble, dessen Markenzeichen Barfußauftritte sind, auch diesmal, übrigens mit einer weiteren Premiere: In einer Stärke von knapp 70 Mitwirkenden ist es noch nie aufgetreten.

Vivid Voices: Eine starke Gruppe

Chorleiterin Claudia Burghard leitete aus der Ansage mehr oder weniger bruchlos in den Gesang über, und gleich beim Opener, dem Black-Eyed-Peas-Titel „I gotta feeling“, wurde deutlich, dass ausgefeilte Arrangements auf dem Programm standen. Eine weitere Stärke der Gruppe ist der Umgang mit der Dynamik: Der Chor kann sehr leise singen, ohne zu versacken, und sehr kräftig, ohne zu brüllen. Er besitzt zudem die Fähigkeit, Töne wunderbar ausschwingen zu lassen, und wenn all das noch mit einer sicht- und hörbaren Begeisterung über die Rampe gebracht wird, kann kaum noch etwas schiefgehen.

Sichtbare Begeisterung: Claudia Burghard dirigiert die Vivid Voices im Theater am Aegi. © Quelle: Helge Krückeberg

Die Setlist umfasste durchaus höchst anspruchsvolles Material wie Tori Amos’ „Winter“ oder „Fragile“ von Sting. Ein Höhepunkt waren die „Zwei Königskinder“ im Arrangement von Maybebop-Mitglied Oliver Gies, trotz der tragischen Geschichte eine durchaus vergnügliche Angelegenheit. Und sollte irgendjemandem zum Abschluss die Version von „Into the unknown“ aus Disneys „Frozen 2“ nicht ans Herz gegangen sein, liegt der Verdacht nahe, dass das besagte Organ beim Betreffenden tatsächlich kurzzeitig eingefroren war. Wenn man an diesem Auftritt überhaupt etwas bemäkeln will, dann höchstens, dass die Bassfraktion im Klangspektrum ein wenig zu kurz kam.

The Real Group in neuer Besetzung im Aegi

Wie man auch mit nur fünf Stimmen eine Menge ausrichten kann, zeigte anschließend „The Real Group“. Da gab es viele Details zu bewundern, auch in der Choreografie, und reichlich Eigenbau – das Quintett verlässt sich keineswegs nur auf Coverversionen. Die zwei Damen und drei Herren haben jeweils ihre eigenen Charakteristika in Stimmführung und Ausstrahlung aufzuweisen; so ist Altistin Joanné Nugas eine profilierte Publikums-Animateurin, wie sich vor allem bei der Mitsingnummer „World on our shoulders“ erwies. Bariton Axel Berntzon wiederum überraschte mit einer Trompeteneinlage, weit mehr als ein Gag, weil er dieses Instrument vollkommen beherrscht.

Neue Besetzung: The Real Group im Theater am Aegi. © Quelle: Helge Krückeberg

Beim Real-Group-Hit „Chili con carne“ kamen Latin-Fans voll auf ihre Kosten. Überhaupt war dieser Auftritt natürlich mindestens gut und teilweise exquisit – „Words“ etwa ist ein Monster von einem Song, nicht zuletzt durch die großartige Sprachmelodie. Doch die überschwappende Begeisterung im Publikum wirkte nicht immer ganz nachvollziehbar, weil der (wie offen bekannt wurde, punktuell sparsam per Computerloops angereicherte) Gesamtklang hätte kompakter sein können und die Intonation schon mal einen Tick unsauber wurde. Alles andere wäre auch erstaunlich, denn diese Besetzung der „Real Group“ ist noch nicht lange zusammen – so hat 2021 mit Tenor Anders Edenroth nach 37 Jahren das letzte Gründungsmitglied die Truppe verlassen.

Solche kleinen Einschränkungen den Abend sind in an dem großartigen Abend aber leicht zu verschmerzen, er hoffentlich in der einen oder anderen Form eine Neuauflage haben wird – den großen Rahmen braucht hier jedenfalls niemand zu scheuen.