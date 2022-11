﻿Das Leid in der Ukraine steht im Zentrum des Gedenkens

Am Volkstrauertag haben Bürger und Politiker in Hannover der Toten der Kriege gedacht. In der Aegidienkirche und am Holocaust-Mahnmal wurden Kränze niedergelegt.

Kranzniederlegung in der Aegidienkirche: Am Volkstrauertag 2022 ist beim Gedenken an die Opfer aller Kriege der Angriff Russlands auf die Ukraine ein zentrales Thema.

Hannover. Am Volkstrauertag geht es um das Gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg in Deutschland und weltweit, ob Soldaten oder Zivilisten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat dem Gedenken dieses Jahr in Europa eine traurige Aktualität verschafft und war deshalb zentrales Thema bei der Gedenkstunde im Regionshaus.

Vielen Ukrainern bliebe nur die Flucht in ein fremdes Land, sagte Dinah Stollwerck-Bauer vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. „Wir begegnen ihnen im Bus und Supermarkt. Sie brauchen unsere Unterstützung und Nächstenliebe.“

Engagiert: Oksana Janzen organisiert Hilfslieferungen für die Ukraine. © Quelle: Ilona Hottmann

Stollwerck-Bauer erinnerte daran, dass die Charta der Vereinten Nationen mit ihrem Gewaltverbot nach den beiden Weltkriegen mit vielen Millionen Toten entstand. „Auch die damalige Sowjetunion hat sie unterzeichnet. Ein gerechter Frieden kann nicht auf Unterdrückung bauen.“

Für Hauptrednerin Oksana Janzen ist seit dem 24. Februar ihr Leben von Grund auf erschüttert. „Meine Freunde haben ihr Leben verloren, meine Familie in der Ukraine ist in ständiger Gefahr. Ich kann sie nicht umarmen und schützen, das bringt mich zur Verzweiflung“, berichtet die Gründerin des Ukrainischen Vereins Niedersachsen.

Hilfe für die Ukraine

Oksana Janzen organisiert von Niedersachsen aus Hilfe und fühlt sich zugleich hilflos. „Mein Vater, der sonst nie über Gefühle sprach, erzählt mir am Telefon, er habe Angst.“ Janzen berichtet von ihrem kleinen Bruder, der sich freiwillig zur Armee melden will, von ihrer Schwester, die erschöpft und mit leerem Blick bei ihr in Hannover ankam. Und sie bittet eindringlich um Hilfe. „Jede Packung Nudeln, jede Decke, jede Spende für einen Generator rettet Leben.“

Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region, betonte bei der gemeinsamen Gedenkstunde von Region, Stadt Hannover und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, es sei das Anliegen der Behörden, die Geflüchteten aufzunehmen und zu integrieren. „Es ist ein großes Privileg, dass wir hier in Frieden und Freiheit leben können. Ich habe das Gefühl, dass manche dies vergessen.“

Im Anschluss legten Vertreter von Landespolitik und Stadt, Volksbund, Jüdischen Gemeinden, Ukrainischem Verein und Bundeswehr in der Aegidienkirche und am Holocaust-Mahnmal am Opernhaus Kränze nieder. Rund 2000 Menschen engagieren sich regional im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und kümmern sich um den Erhalt von 77 Kriegsgrabstätten allein in der Region Hannover.