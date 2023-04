﻿Von Schuld und Schweigen: Andreas Wunns Debütroman „Saubere Zeiten“

Mit „Saubere Zeiten“ legt Andreas Wunn, bekannt aus dem ZDF-Morgenmagazin, seinen Debütroman vor. Im Mittelpunkt steht das traumatisierte Wirtschaftswunder-Deutschland. Es geht um Schuld, Verlust und Geheimnisse.

Hannover. Wie war das eigentlich damals mit den Juden? Bis heute wird in vielen deutschen Familien nicht offen über die eigene Vergangenheit gesprochen. In seinem Debütroman „Saubere Zeiten“ erzählt Andreas Wunn die Geschichte einer Unternehmerfamilie, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Wirtschaftswunder-Deutschland mit Waschmittel reich wurde – einige Jahre später aber alles verlor. Es geht um Schuld, Geheimnisse und Kriegstraumata. Und um Vater-Sohn-Beziehungen, um Verlust und Liebe, die nicht so recht gelingen will.