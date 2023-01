﻿Positive Signale aus dem Staatstheater

Sternsinger bringen am Dreikönigstag Segen zum Rathaus Wunstorf

Das Rathaus Wunstorf steht unter kirchlichem Segen. Fünf Sternsinger von katholischen und evangelischen Kirchengemeinden besuchten am Dreikönigstag Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD). In diesem Jahr lautet das Motto der Spendensammlung: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.