Ja mach nur einen Plan... Bertolt Brecht, der vor 125 Jahren geboren wurde, hatte Pläne von einem anderen Theater und einer anderen Welt. Er war ein Impulsgeber. Aber gefeiert wird er wie ein ferner Geist.

. Brecht ist tot. Schon lange. Er starb am 14. August 1956 in Ost-Berlin. Geboren wurde er vor 125 Jahren, am 10. Februar 1898 in Augsburg. Damals hieß er Eugen Berthold Friedrich Brecht. Wenn heute auf einem Theaterplakat Berthold statt Bertolt steht (das kommt immer wieder vor), ist das meist ein Fehler. Brecht hat sich als Schriftsteller für den Namen Bertolt entschieden. Bertolt Brecht, das ist ein Markenzeichen. Es steht für Aufbruch, für Neuerung, für ein anderes Theater. Er hat seinen Glanz aus einer Zeit, als man ein neues, ein anderes Theater noch für möglich und für wünschenswert hielt.