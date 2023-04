﻿Auf „Himmelfahrt“-Kommando in Hannover: Subway to Sally im Interview

Am Himmelfahrtstag gastieren die Mittelalterrocker Subway to Sally auf „Himmelfahrt“-Tour in Hannover. Wir sprachen mit Bandgründer Michael „Bodenski“ Boden über göttliche Fügungen und die Zäsur durch Corona.

Feiertag: Michael Boden alias Bodenski (links) mit seiner Band Subway to Sally.

Hannover. „Himmelfahrt“ heißt das aktuelle Album der Potsdamer Mittelalterrocker Subway to Sally. Am Himmelfahrtstag stellen sie es in Hannover vor. Ein Zufall? Gründungsmitglied Michael „Bodenski“ Boden (57) weiß es.

Es geht auf Himmelfahrt – mit Kind und Kegel?

Wenn es passt, kommt die Familie schon mal mit. In meinem Fall ist es so, dass meine Frau auch unsere Tourleiterin ist. So habe ich das Glück, dass sie fast immer dabei ist.

Oha. War sie erst Tourleiterin oder erst Ihre Frau?

Erst meine Frau. Wir hatten schon zehn Jahre lang das Management unserer Band gemacht, und dann ist sie – erst als Vertretung – in die Tourleitung reingerutscht.

„Da wird der rote Teppich ausgerollt!“

Und wer ist dann Chef: die Band oder das Tourmanagement?

Immer das Tourmanagement. Wir sind doch nur die Schafe, die rausdürfen, wenn das Gatter geöffnet wird.

Werden Sie denn gut behandelt?

Klar, da wird der rote Teppich ausgerollt! Die eigentliche Arbeit des Musikers findet eh vor der Tour statt. Währenddessen läuft alles wie bei einer Maschine, und man selbst ist ein Rädchen, das sich nur drehen muss, wenn es darauf ankommt.

Neues Album: Das Cover von „Himmelfahrt“. © Quelle: Heilemania/Pedro Stöhr

Sie werden das „Himmelfahrt“-Album am Himmelfahrtstag in Hannover vorstellen – ist das eine glückliche Fügung oder Planung?

Tatsächlich? Das war mir gar nicht so bewusst.

Das wäre jetzt Ihre Gelegenheit gewesen, ein Loblied auf Hannover anzustimmen.

Ach so. Na dann: Wir haben natürlich ganz bewusst diesen Tourtag auf Hannover gelegt, weil wir Hannover so sehr lieben und so gerne dahin kommen, dass wir dachten, wir müssen uns etwas Besonderes überlegen.

Was lieben Sie denn so sehr an Hannover?

Ich wollte doch jetzt nur höflich sein… Nein, Hannover hat ja – wie zum Beispiel auch Bielefeld – einen eher schlechten Ruf. Ich weiß nicht, warum. Hannover hat uns immer mit offenen Armen empfangen. Wir haben da wahnsinnig tolle Konzerte erlebt.

„Es ist so schön mehrdeutig“

Was bedeutet Ihnen die Himmelfahrt? Einen gleichnamigen Song gibt es auf dem Album nicht.

Das war bei uns eigentlich nie so, dass ein Song Pate stand für ein Album. Der Arbeitstitel lautete hier auch lange Zeit „Leinen los“. Der Song war auch recht früh da und spiegelt unsere Stimmung gerade ganz gut wieder: dass es endlich wieder losgeht, dass wir uns wieder aufraffen und anknüpfen wollen an dem, was mal war. „Himmelfahrt“ ist mir irgendwann untergekommen, als ich durch die Gegend gefahren bin – auf einem Plakat für ein Volksfest. Und da dachte: Das hat alles. Es ist so schön mehrdeutig.

Michael „Bodenski“ Boden *6. November 1965 in Potsdam als Michael Boden. Bodenski ist ein deutscher Musiker, Komponist und Dichter. Noch als Schüler gründete er die Band Bodenski Beat, aus der 1992, nach seiner Pflichtzeit bei der Nationalen Volksarmee, Subway to Sally wurde. Bis heute ist er deren Gitarrist und Textschreiber. Das Septett ist eine der erfolgreichsten Mittelalterrock-Bands. „Himmelfahrt“, das im März 2023 erschien, ist ihr 14. Album.

Der Begriff betitelt nun ein Album, auf dem es um Aufbruch geht…

Es ist – nach der christlichen Tradition – das Ende von Jesus auf der Erde und der Beginn von etwas Neuem, für ihn im Himmel an der Seite seines Vaters. Und dann gibt es natürlich noch die schöne Konnotation vom Himmelfahrtskommando, was man lesen kann als all das, was schief gehen kann. Das steckt augenzwinkernd mit darin. Das Album aufzunehmen war auch nicht einfach – man wird des Themas ja allmählich müde, aber Corona war für diese Band auch wie eine Zäsur.

Inwiefern?

2020 war ein hektisches Jahr. Wir haben vor allem Schadensbegrenzung betrieben. Denn 2021 war kompletter Stillstand. Wir haben zwar ein paar wenige Konzerte unter Corona-Bedingungen gespielt, aber keinen Song angefasst, nicht über die Platte gesprochen. Wir hatten auch keine Motivation. Es war ein verlorenes Jahr. All die Selbstverständlichkeit, die wir als Band hatten, die ich als Musiker hatte, war weg. Und 2022, als wir sehr früh sagten, jetzt müssen wir die Platte wirklich mal angehen, war klar, dass nichts, was vorher passiert war, noch Bestand hatte.

„Wir werden es genießen“

Sie haben bei null angefangen?

Genau. Ich hatte das Gefühl, wir müssen jetzt positiv sein, wir müssen eine Stimmung von Aufbruch verbreiten. Da waren ganz früh die maritimen Themen dabei, weil es am Horizont doch immer noch weitergeht. Und dann kam der Ukrainekrieg, ein richtiger Tiefschlag. Das wollte ich nicht auch noch auf dem Album thematisieren.

Und jetzt findet sich darauf „Gott spricht“ mit dem Satz „Kein Mensch ist bestimmt für den Tod in der Schlacht“.

Da war erst die Musik da, dieses schwere, doommetalige Gitarrenriff, und ich hatte dieses Bild im Kopf: Der Himmel reißt auf, ein Sonnenstrahl blitzt hervor, und die Stimme Gottes ertönt. „Was ihr da unten für eine Scheiße macht… Das ist nicht das, was ich mir für meine Schöpfung vorgestellt habe.“ Und um Ihre Frage vorwegzunehmen: Nein, ich bin kein gläubiger Christ, aber diese Bilder, die in der Bibel erzählt werden, sind universell.

Sie hatten in der Corona-Zeit auch Ihr 30-jähriges Bandjubiläum – so wie erhofft?

Komplett anders. Unser Fünf-Jahres-Plan vor Corona sah vor, dass wir mit diesem Album eine große Jubiläumstour machen, vielleicht mal sinfonisch werden, vielleicht eine richtig große Show spielen… Aber von alldem war nach 2020 keine Rede mehr. Und noch im vergangenen Jahr gab es diese großen Unsicherheiten, auch beim Kartenkauf. Wir haben es dann durchgezogen und erlebt, was wir gehofft haben: dass die Leute noch sehr kurzfristig Karten kaufen. Und mit diesem veränderten Publikumsverhalten müssen wir jetzt erst einmal leben.

Und darum spielen Sie jetzt in Hannover auch im etwas kleineren Pavillon statt wie zuletzt im Capitol?

Natürlich. Das zieht sich als roter Faden durch die ganze Tour: Wir wollen unbedingt spielen, aber wir wollen nicht zu sehr ins finanzielle Risiko gehen. Damit, dass die Clubs kleiner sind, haben wir überhaupt kein Problem. Dann sind wir halt näher an den Leuten dran. Wir werden es genießen.

Subway to Sally spielen am 18. Mai ab 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon am Raschplatz. Karten kosten 42,50 Euro.