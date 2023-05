﻿Tommy Lee von Mötley Crüe: „Es ging um 24 Stunden Party am Tag“

Hannover. Wenn eine Band gar zu oft durch Sex and Drugs aufgefallen ist, soll sie nur noch über Rock ’n’ Roll sprechen. Keine Fragen zum Privatleben, Exzessen der Vergangenheit oder Rechtsstreitigkeiten bitte; da ist das Management von Mötley Crüe eindeutig. Man möge Schlagzeuger Tommy Lee (60) doch nur Fragen zur aktuellen Tour mit Def Leppard stellen, die am 3. Juni auch nach Hannover führt. Also gut.

Vor zehn Jahren haben Mötley Crüe ihre Abschiedstour angekündigt. Es kam anders. Warum?

Ich denke, es hat eine Menge zu tun mit dem Film „The Dirt“. Der zeigte Millionen junger Menschen, worum es bei Mötley Crüe geht, um unsere Musik, unsere Shows, unseren Lebensstil. Sie zeigten uns: „Wir wollen das!“ Und das brachte uns dazu, unseren Ruhestand zu überdenken.

Sie haben dann vergangenes Jahr Ihre bislang erfolgreichste Nordamerikatour gespielt. Wie war das?

Das war verdammt großartig! Es war unsere größte Tour überhaupt. Es waren so viele Orte dabei, über die ich, als ich jünger war, sagte: „Eines Tages spielen wir dort.“ Und jetzt hatten wir endlich die Gelegenheit. Und das war verdammt großartig. Wir sind so dankbar, dass wir das nach 40 Jahren noch tun können – und das in so großem Maßstab.

Mötley Crüe © Quelle: Charlene Nowak

Wann haben Sie solche Erfolge stärker genossen: heute oder damals, als Mötley Crüe starteten?

Ganz ehrlich: damals und heute, aber aus unterschiedlichen Gründen. Damals ging es um 24 Stunden Party am Tag, in der Hoffnung, das zu überleben und es zur nächsten Show zu schaffen. Heutzutage haben wir oft unsere Familien dabei und verspüren eine große Dankbarkeit für das, was wir tun.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Es ging nur um die Party“

Als es damals losging, war Rock überlebensgroß, und Rockmusiker waren es auch – zu einem nicht geringen Teil wegen solcher Bands wie Ihrer. Was hat sich verändert?

Damals, zu Beginn, scherte sich niemand um Sicherheit oder darum, sich politisch korrekt und richtig zu verhalten. Wir wollten Wirkung erzeugen, Erinnerungen schaffen – für die Leute und uns. Es ging nur um die Party. Die Plattenfirma, die Promoter, die Agenten – allen Beteiligten ging es darum. Aber die Welt hat sich verändert und das Musikbusiness auch. Es geht um viel mehr Geld, und wir haben alle größere Verantwortung. Aber, hey, mein einziges Ziel ist, dass euch, wenn ihr zu unserer Show kommt, die Gesichter schmelzen.

Wir haben gerade eine weltweite Pandemie hinter uns, die auch die Tour beeinflusst hat. Hat sie auch ihren Blick aufs Leben und Ihren Beruf verändert?

Eine ganze Zeit wussten wir nicht, wie lange diese Pandemie überhaupt dauern wird. Niemand wusste es. Wir mussten unsere Tour zweimal verschieben. Mir tun die Fans leid, die Opfer gebracht haben, um sich die Tickets zu kaufen und zu den Konzerten zu reisen. Wir haben sie gebeten, bei uns zu bleiben – wir wussten nicht, für wie lange, aber wir wussten, dass wir für sie so bald spielen werden wie möglich. Und sie blieben uns treu. Das war wirklich toll.

Mötley Crüe Kaum eine Band steht so sehr für Sex, Drugs & Rock’n’Roll wie die 1980 in Los Angeles gegründeten Glam-Metaller Mötley Crüe – allen voran ihr Schlagzeuger Tommy Lee. Vor allem seine Amour Fou mit der „Baywatch“-Schauspielerin Pamela Anderson machte weltweit Schlagzeilen – diese Liebesgeschichte (und die eines berüchtigten Sexvideos des Paars) wurde 2022 Grundlage der Fernsehserie „Pam & Tommy“ mit Lily James und Sebastian Stan, die bei Disney+ zu sehen ist. Mötley Crüe hatten ihre große Zeit in den 1980er-Jahren und wurden zum Inbegriff des sogenannten Hair Metal, der das Genre mit wilden Frisuren und ebensolchen Eskapaden ad absurdum führte. Die Musiker rühmen sich bis heute, einst die Kollegen von Guns ’N Roses unter den Tischen getrunken zu haben. Dann kam der Grunge mit Bands wie Nirvana und Pearl Jam, und eine andere Art von Gitarrenmusik wurde populär. Mötley Crüe haben sich mehrfach entzweit, umbesetzt und wieder zusammengefunden. Die Bandbiografie „The Dirt“, 2019 für Netflix verfilmt, brachte neue Bekanntheit. Im selben Jahr kam die Wiedervereinigung der Gruppe mit den ursprünglichen Mitgliedern Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars und Lee. Eine Welttournee wurde angekündigt und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Als sie stattfinden konnte, wurde sie zu der bislang erfolgreichsten der Bandgeschichte. Zuletzt machten Rechtsstreitigkeiten Schlagzeilen: Der aus Krankheitsgründen ausgestiegene und durch John 5 ersetzte Mars sah sich um seine Anteile an den Einnahmen gebracht.

Nun haben Sie einen neuen Gitarristen, John 5. Hat sich dadurch die Dynamik in der Band verändert?

John ist schon lange ein Freund von uns. Über die Jahre haben wir einige Sachen zusammen aufgenommen, waren essen, sind zusammen ausgegangen und so weiter. Darum passte er einfach gut. Trotzdem: Als wir das erste Konzert zusammen spielten, fühlte sich alles neu und spaßig und aufregend an. Es war, als wären wir wieder Kids, als wäre Mötley eine ganz neue Band, so inspirierend und anregend! Ich will sowieso nur die ganze Zeit spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ehrensache: Kein Tratsch über die Scorpions

Sie spielen jetzt in Hannover, der Heimat der Scorpions, mit denen Sie etliche Male zusammen getourt sind. Gibt es irgendwelche lustigen Geschichten über die gemeinsame Zeit?

Oh, Mann, ja! Da war dieses eine Mal, als ... Nein, Quatsch, das erzähle ich doch nicht (lacht). Ehrensache!

Sie haben oft gesagt, dass Sie es nicht mögen, Pläne zu schmieden. Also: Was planen Sie für die Zeit nach der Tour?

Ich weiß es wirklich nicht. Das Leben ist gottverdammt schön, und ich bin ein Glückskerl. Ich habe Freude an so vielen Dingen. Darum: Was immer auch als Nächstes passiert, es wird mir Spaß machen.

Mötley Crüe und Def Leppard spielen im Rahmen ihrer gemeinsamen Welttournee am 3. Juni auf der Expo-Plaza in Hannover eines von nur drei Deutschlandkonzerten. Los geht es um 18 Uhr; Einlass ist ab 16 Uhr. Karten (99 und 150,75 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.

