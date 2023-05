﻿Vor dem Skandal: Die GaF zeigt die Ära Goecke am Staatsballett

Hannover. Gustaf ist auch zu sehen, in Großaufnahme an der Wand gegenüber der Eingangstür. Gustaf, der Dackel, der es indirekt bis in die Hauptnachrichtensendungen und zu internationaler Beachtung gebracht hat. Weil sein Herrchen Marco Goecke heißt, der mit der sogenannten „Hundekotaffäre“ für den größten Theaterskandal des Jahres gesorgt hat.

Das hannoversche Staatsballett trennte sich daraufhin von seinem Choreografen und damit eben auch von Gustaf. Die Zwar-Aber-Konstellation lautet seitdem so: Goecke ist zwar ein großer Choreograf, gar ein internationaler Star, aber eine Kritikerin mit Hundekot zu beschmieren, geht gar nicht.

Kümmern, zuhören, Respekt zeigen

Ralf Mohr würde diese Relation mit der Ausstellung in der Galerie für Fotografie gern umdrehen. Ja, sagt der Fotokünstler, Goecke habe Mist gebaut, aber er weiß auch mit leuchtenden Augen von einem Choreografen bei der Arbeit zu berichten, der sich um seine Tänzerinnen und Tänzer und das gesamte Umfeld kümmere, der zuhöre, Respekt zeige und in der Lage sei, die Akteure auf ein fast magisches Level von Hochkonzentration zu bringen. „Wenn man diese Welt kennenlernt, ist das wie eine Zauberwelt.“

Für Mohr ist es eine naheliegende Ausstellung. Nicht nur, weil er direkt neben der GaF auf dem Eisfabrik-Gelände wohnt, wo am Wochenende parallel zur Ausstellung das Festival „Tanzoffensive“ in der Commedia Futura gestartet ist. Sondern auch, weil er, der Goecke und sein Ensemble während der vergangenen vier Jahre eng begleitet hat, den Choreografen ein Stück weit rehabilitieren möchte. Was Goecke nun erfahren müsse, tue ihm in der Seele weh, sagt Mohr. Man müsse auch verzeihen können, „sonst wird’s nichts, vor allem mit dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben“.

Versunken: Marco Goecke bei den Proben zu "Der Liebhaber" © Quelle: Ralf Mohr

Das Notizbuch unter den Augen

Es ist also mehr oder weniger eine Goecke-Ausstellung, auf deren Resonanz man gespannt sein darf. Neben den Tanzszenen, die er inszeniert hat für Stücke wie „Der Liebhaber“ oder „A Wilde Story“ sieht man den Ballettchef bei den Probenarbeiten mit Tänzern oder Maskenbildnerinnen, wenig gestikulierend, oft beobachtend und gelegentlich sogar ohne seine Sonnenbrille, die er zumeist in geschlossenen Räumen trägt. Eine Geste findet sich dabei immer wieder: Goecke hält ein Notizbuch oder die Hand flach unter seine Augen, offensichtlich, um seinen Blick auf den unteren Teil des Tanzes zu verdecken, um sich auf die Oberkörper der Tanzenden zu konzentrieren.

Diese Detailverliebtheit spiegelt sich auch in den Bühnenfotos, die Goeckes Ensemblemitglieder oft wie Statuen aussehen lassen mit bis in die Fingerspitzen formvollendeten Posen. Hier trifft inhaltliche Ästhetik formalen Hochglanz, ein Ergebnis vieler harter Trainingsstunden, bei denen man Tänzerinnen auch mal mit Hanteln üben sieht und hinter der Bühne mit FFP2-Maske in der Corona-Pandemie, die Goeckes Hannover-Zeit maßgeblich begleitete.

Körperkunst: Generalprobe zu „Wir sagen uns Dunkles“ an der Staatsoper. © Quelle: Ralf Mohr

Aus der Komfortzone hinter die Kulissen

Für die Ausstellung hat Bühnenfotograf Mohr, der nach einer Schriftsetzerlehre Grafikdesign studiert hat und über das Zeichnen zur Fotografie gekommen ist, einen Schritt aus seinem beruflichen Hoheitsgebiet gemacht und ist zum Reporter hinter den Kulissen geworden. Was einerseits den zuvorderst dokumentarischen Ansprüchen der GaF gerecht wird und zum anderen den Blick entscheidend weitet.

Spiel mit dem Feuer – im Staatsballett Hannover © Quelle: Ralf Mohr

So hat es sich Initiator Rolf Nobel auch gedacht – mit einem Hintergedanken im Kopf. „Bühnenfotografie hat in der Fotoszene einen ganz schlechten Ruf, das kommt direkt hinter Baby- und Hochzeitsfotografie. Weil einem alles aus der Hand genommen wird, vom Ablauf, über das Licht bis zur Position.“ Dies durchbricht Mohr durch seine Eindrücke abseits der Bühne, in der Zauberwelt, in der er, wie der Titel der Schau auch besagt, „Ganz nah dran“ ist. Auch an Gustaf. Bodentief auf Augenhöhe.

Bis zum 11. Juni, donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr, Seilerstraße 15d. Eröffnung Mittwoch 10. Mai, 19 Uhr mit Künstlergespräch.