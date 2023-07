﻿7 Dinge, die Sie (wahrscheinlich) noch nicht über Pink wussten

Hannover. Pink, Popstar mit Punkattitüde und mehr als 40 Millionen verkauften Alben sowie mehr als 70 Millionen verkauften Singles, Familienmensch mit Mann und zwei Kindern, aufgewachsen in einer eher prekären Mittelschichtfamilie in den USA und heute eine der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt – die Rahmendaten dürfen weitgehend als bekannt vorausgesetzt werden.

Pünktlich zur Deutschlandtournee und zu den beiden Konzerten in Hannover am 12. und 13. Juli ist nun eine neue Biografie erschienen: „Pink. Raise your Glass“ von der US-amerikanischen Journalistin Annie Zaleski (Hannibal Verlag, 224 Seiten, 28 Euro). Die zählt in dem reichhaltig bebilderten Band nicht nur die Lebens- und Karrierestationen Pinks auf, sondern berichtet auch Dinge über die Musikerin, die einem Gros der Menschen unbekannt sein dürften.

„Raise your Glass“: Das Cover der Biografie. © Quelle: Hannibal Verlag

Pink, die Lungenkranke

Als Alecia Beth Moore, das Mädchen, das als Pink berühmt werden sollte, am 8. September 1979 in Doylestown bei Philadelphia geboren wurden, deutete wenig auf eine Musikkarriere hin. Der Tochter des ehemaligen Vietnamveteranen Jim Moore und der Krankenschwester Judy Moore kam mit einer kollabierten Lunge zur Welt. Im Alter von zwei Jahren wurde Asthma diagnostiziert. Mit Fußball, Tanzen und Turnen wurde gegengesteuert.

Pink, die Turnerin

Insbesondere beim Turnen brachte sie es weit. Acht Jahre lang war sie auf nationalem Wettkampfniveau unterwegs, bis sie sich selbst im Wege stand. „Wenn ich Zweite wurde, war ich unzufrieden“, sagte sie rückblickend im Jahr 2000. „Ich musste den ersten Platz erreichen, sonst brachte es niemandem von uns etwas, also wurde ich rausgeschmissen, weil ich nicht teamfähig war.“ Aber sie weiß immerhin noch heute, was sie tut, wenn sie bei ihren Liveshows spektakuläre Artistik zeigt. Ein 100-prozentiger Schutz vor Verletzungen ist das nicht. Bei einem Auftritt 2010 in Nürnberg kam es zu einem Unfall. Pink rutschte aus dem Geschirr, das sie bei einer Luftnummer halten sollte. Es lief glimpflich ab. „Ich habe nichts gebrochen, keine Flüssigkeit in der Lunge, nur üble Schmerzen“, schrieb sie noch aus dem Krankenwagen.

Pink, die Anfängerin

Pink hatte bereits als Neunjährige im Gospelchor gesungen und als jugendliches Skatergirl in einer Punkband, da tat sich eine neue Station auf. Gerade 16-jährig, gründete sie mit zwei weiteren Mädchen die R-&-B-Gruppe Choice. Eine Single landete auf dem Soundtrack des Kinofilms „Kazaam“. Doch ein bereits eingespieltes Album wurde gar nicht erst veröffentlicht. US-Produzent L. A. Reid riet ihr eindringlich zu einer Solokarriere. Im Jahr 2000 erschien das Debüt „Can’t Take me Home“. Die Coverversion von „Lady Marmalade“, von Pink, Christina Aguilera, Mýa und Lil’ Kim 2001 eingesungen für den Film „Moulin Rouge“, brachte ihr den internationalen Durchbruch.

Pink, die Ehefrau

Im selben Jahr lernte Pink ihren heutigen Mann, den Freestyle-Motocross-Rennfahrer Carey Hart, kennen. Buchstäblich am Rande eines seiner Wettkämpfe machte sie ihm im Jahr 2005 einen Heiratsantrag: Sie hielt ein Schild hoch mit der Aufschrift „Willst du mich heiraten? Im Ernst!“ Er hielt an und sagte ja. Die Beziehung war von Aufs und Abs geprägt. Eine Trennung im Jahr 2008 verarbeitete sie auf dem Album „Funhouse“. Sie brachte ihn dazu, im Video zum Trennungslied „So what“ mitzuwirken. Es knisterte wieder. Heute haben die beiden zwei Kinder: Tochter Willow Sage (12) und Sohn Jameson Moon (6).

Pink, die Mutter

Ihre Kinder erzieht sie liebevoll, aber nicht ohne Regeln. „Ich sage Willow immer: ,Ich bring dir die Regeln bei, damit du weißt, wie und wann du sie brechen musst.’“, beschrieb sie einmal ihr Konzept. Bei ihr selbst war es etwas rustikaler zugegangen: Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Branchenevent, bei dem sie mit ihren Tischmanieren beziehungsweisen einem Mangel derselben aufgefallen war, hatte ihr die Plattenfirma noch einen Benimm-Kurs verordnet.

Pink, die Tierschützerin

Ein Blatt nahm sie nie vor den Mund, insbesondere in Sachen Tierschutz. Sie legte sich ebenso mit der Fastfoodkette „Kentucky Fried Chicken“ wie mit der Modezeitschrift „Vogue“ an. Und als sie im Jahr 2003 erste Wahl für einen Auftritt bei den Feiern vom 21. Geburtstag des britischen Prinzen William war, erteilte sie auch ihm eine Abfuhr: Sie sei geschmeichelt gewesen, schrieb sie. „Dann ekelte ich mich, als ich erfuhr, dass du zum Spaß Tiere jagst und tötest.“ Ob das „so etwas wie ein Männlichkeitsbeweis“ sei?

Pink, die Winzerin

Jeder Mensch braucht etwas, das ihn erdet. Bei Pink ist es der Weinbau. Von der Öffentlichkeit unbemerkt ließ sie sich zur Winzerin ausbilden. Im Herbst 2018 brachte sie ihren ersten Wein auf den Markt. Sie werde wohl, sagte sie einmal, „in einem Tutu in Vegas auftreten, wenn ich 69 bin, aber falls ich das tun muss, trinke ich wenigstens meinen eigenen Wein.“ Darauf ein Prosit: Raise your Glass!

Pink spielt am 12. und am 13. Juli in der Heinz-von-Heiden- Arena. Im Vorprogramm treten The Script, KidCutUp & ClockClock auf. Los geht es um 19 Uhr. Karten (56 bis 282 Euro) gibt es in den Ticketshops von NP und HAZ.

