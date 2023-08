﻿Alles Käse: Heinz Strunk über sein neues Bilderbuch und Heilsversprechen

Hannover. Heinz Strunk (61), Meister der literarischen Selbstzerfleischung hat sein Herz für Käse entdeckt, beziehungsweise für „Die Käsis“. So heißt ein neues Bilderbuch von ihm. Obendrein gibt es noch einen satirischen Kalender zur Selbstoptimierung. Warum nur? Ein Interview.

Sie haben gerade ein Bilderbuch veröffentlicht, „Die Käsis“, das sich offenbar eher nicht an ein kindliches Publikum richtet…

…doch. Ich weiß gar nicht, ob der Verlag so verkauft. Für mich ist das ganz klar ein All-Ages-Buch. Ich weiß nicht, warum das Kinder ausschließen sollte. „Von 8 bis 88“ hätte man früher gesagt.

„An dieser furchtbaren Coaching- und Motivationsthematik arbeite ich mich ja schon seit 25 Jahren ab“: Heinz Strunks „Die Käsis“. © Quelle: Lappan Verlag

Wie kam es dazu?

Los ging es vor etwa sieben Jahren. Ich hatte die Idee, einen Käsekosmos zu erschaffen, in dem sich eine Liebes- und Abenteuergeschichte abspielt, wie man sie in ihren Grundzügen durchaus kennt. Sprachlich war es mir wichtig, etwas anderes zu machen als diese Kinderbücher, die mit einer sehr rudimentären, fast debilen Sprache arbeiten. Also habe ich erst einmal Begriffe zusammengetragen, die in einer Verbindung zu dieser Käsewelt stehen. Als ich genug zusammen hatte, habe ich begonnen, diese Geschichte zu schreiben.

Sind Sie so ein großer Käsefreund?

Nein. Ich bin kein ausgesprochener Käsefreak.

Anspielungen auf Jeff Bezos

Was macht Käse zu guten Figuren eines Buchs?

Immerhin ist er vegetarisch. Wurst wird ja inzwischen schon dem Bösen zugeordnet. So ein Käsekosmos bietet viel Platz für Niedlichkeiten, für Rührendes. Er lässt sich besser vermenschlichen als Fleisch.

Auch Ihr Bösewicht ist ein Käse; trotz seines Namens: Beef Jezos.

In der ursprünglichen Version hieß er Beff Jezos. Aber dann fand ich den Begriff „Beef“ als Ärgermachen doch zu verführerisch. Und auch, dass er am Ende in eine Rakete steigt. Und es war klar, dass er ein Schimmelkäse ist.

Heinz Strunk „Fleisch ist mein Gemüse“, mit einem später auch verfilmten Buch über seine Zeit als Kirmesmusiker wurde Heinz Strunk 2004 einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Strunk, am 17. Mai 1962 in Bevensen als Mathias Halfpape geboren, ist Schriftsteller, Satiriker, Mitglied des Comedy-Trios Studio Braun und vieles mehr. Mit seinem hochgelobten Roman „Der goldene Handschuh“ zeigte er auch literarische Ambitionen. Im Juni erschien sein Erzählband „Der gelbe Elefant“. Nun fügt Strunk seinem Oeuvre das Bilderbuch „Die Käsis“ (Lappan, 80 Seiten, 19 Euro) und den Wandkalender „Maximize Your Life!“ (Lappan, etwa 20 Euro) hinzu. Motto: „Vom Lowlifer zum High Performer“. Am 11. Oktober liest er im Kulturzentrum Pavillon. Karten kosten 28,40 Euro.

Aber so eine Anspielung auf Jeff Bezos erschließt sich Achtjährigen doch wohl kaum? Oder ist das eine zweite Ebene für die Erwachsenen, wie man es von Pixar-Filmen kennt?

So strategisch habe ich gar nicht geplant. Aber wenn das Kinder lesen, heißt der Schimmelkäse halt einfach so, ohne weiteren Hintergedanken. Ist ja auch okay.

Schönes Paar: Käselinchen und Käse – Illustration aus dem Buch vom britischen Streetart-Künstler vents137. © Quelle: Lappan Verlag

Die Figuren, der industriell gefertigte Junge Käs, eher schlicht und unansehnlich, und die feine Parmesandame Käselinchen, sind dann wieder klassisch Heinz Strunk.

Darauf wäre ich jetzt gar nicht so gekommen. Aber wenn Sie das so sehen, ist das okay. Mag sein, dass ich es gar nicht anders kann. Aber es gibt natürlich noch andere, sehr alberne Figuren: Fürst Alzheim zum Beispiel oder das popelnde Orakel… Das sind reine Comicfiguren, die anderswo keinen Platz fänden.

Middelhoff und die Blendersprache

Nun kommt auch noch ein Heinz-Strunk-Kalender, „Maximize Your Life“. Das scheint ein Lebensthema zu sein, Sie haben schon Ihre Lesung vor 15 Jahren im Apollo-Kino verkauft als „Neupositionierung im hochmargigen Lifestylesegment“.

Genau. Schönes Wort. Stammt im Original von dem Manager Thomas Middelhoff. Der hat das damals bei einer Pressekonferenz zur Neuausrichtung von Karstadt verwendet. Und andere Formulierungen, bei denen ich dachte: Was ist das für ein Wahnsinniger? Aber: Es war eine gute Blendersprache, die damals auch ganz gut angekommen ist. An dieser furchtbaren Coaching- und Motivationsthematik arbeite ich mich ja schon seit 25 Jahren ab. Das zugrunde liegende Prinzip, jeder kann alles, ist unfreiwillig komisch und tatsächlich böswillig, sodass ich dachte, das wäre doch ein schönes Thema für einen Kalender. Die Sprüche habe ich mir entweder ausgedacht oder 1:1 von den ganzen Vögeln ausgeliehen.

Selbstoptimierung: Heinz Strunks „Maximize Your Life!“-Kalender. © Quelle: Lappan Verlag

Dieses Prinzip blendet aus, dass auch das Scheitern und Hadern zur Existenz gehört, oder?

Es ist eine völlig alberne Prämisse, dass jeder alles kann, wenn er nur will und das richtige Mindset hat. Mindset spielt bei all diesen Idioten ja eine Riesenrolle. Unterschiede in den Begabungen oder Nichtbegabungen werden da überhaupt nicht berücksichtigt.

Was raten Sie denn?

Schuster, bleib‘ bei deinen Leisten (lacht). Aber das könnte man auch mir sagen. Nun ist es zum Glück so, dass bevor etwas von mir rauskommt, es durch viele andere Hände gegangen und geprüft und auch lektoriert worden ist. Sonst würde ich mich das gar nicht trauen.

Demnächst bei Amazon

Nun kommen Sie auf Ihrer Lesetour auch in das Kulturzentrum Pavillon. Werden dort die Käsis und der Kalender auch eine Rolle spielen oder geht es da nur um Ihren neuen Erzählband „Der gelbe Elefant“?

Das wäre doch richtig dumm von mir, wenn ich das nicht nutzen würde. Es kommt ja auch noch diese Amazon-Serie mit mir, „Last Exit Schinkenstraße“. Also gibt es Musik, ein, zwei, drei Geschichten aus dem „Elefanten“ und dann Sachen vom Rest.

Auf dass Sie endgültig im hochmargigen Lifestylesegment landen?

Das hoffe ich doch, dass Herr Middelhoff mich nicht enttäuscht.

