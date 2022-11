﻿Vor seinen Hannover-Auftritten: Cartoonist Ralph Ruthe über Corona, Humor und Politik

Hannover. Im vergangenen Jahr brach Cartoonist Ralph Ruthe (50), selbsternannter „Witzbildmaler“ mit enormer Social-Media-Reichweite, seine Tour wegen der Corona-Lage ab. Dem fielen auch zwei Hannover-Auftritte zum Opfer. Jetzt holt er sie nach. Ein Interview.

Die Tour läuft. Wie läuft sie denn?

Ich genieße es sehr, die Leute wieder zu treffen. Liveveranstaltungen haben es gerade nicht so einfach. Ich habe von dieser Tour zwei Termine absagen müssen. Es ist alles so unplanbar geworden, weil die Leute sich so kurzfristig entscheiden, Karten zu kaufen. Man muss da auch ganz offen sein. Es bringt nichts, sich bei Absagen wegen schlechter Vorverkäufe über irgendwelche „technischen Schwierigkeiten“ herauszureden. Seid doch bitte ehrlich!

Was würde denn helfen?

Ich sage bei den Shows immer: „Wenn ihr könnt, wenn es euch finanziell möglich ist, kauft Karten. Ich weiß, dass das momentan schwierig ist, dass niemand weiß, wie dieser Winter wird, und Geld knapp ist. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Das kann niemand schönreden. Es gibt 1000 Gründe, nicht zu so einem Abend zu gehen. Aber wenn ihr es euch leisten könnt und wollt, dann kauft doch bitte die Tickets etwas eher, denn ihr helft damit, das Kulturleben am Laufen zu halten.“ Und das bringt etwas.

„Viel mehr werden wir der Situation nicht Herr“

Vor einem knappen Jahr haben Sie wegen der pandemischen Lage Ihre Tour von sich aus abgebrochen. Was ist besser geworden?

Mein Hauptgrund war – neben der steigenden Inzidenz – ganz egoistisch: Meine damals fünfjährigen Kinder waren noch nicht geimpft. Sobald wir es durften, haben wir sie impfen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt durften wir es noch nicht. Inzwischen sind meine Frau und ich doppelt geimpft und doppelt geboostert; wir hatten es alle auch schon einmal. Jetzt habe ich den Eindruck: Viel mehr werden wir der Situation nicht Herr. Alle sind erwachsen; alle können sich impfen lassen. Besser wird es wohl nicht mehr werden.

Wir haben damals miteinander gesprochen und auch über die sehr lautstarken Impfgegner. Die sind nicht leiser geworden, aber krakeelen jetzt wegen anderer Dinge ...

Es ist ja völlig diffus. Gestürzt werden soll offenbar „das System“. Das soll aufgeweicht werden. Es geht grundsätzlich darum, gegen „die da oben“ zu sein, was oder wer auch immer das ist. Wir alle – und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein – haben uns zu sicher gefühlt mit unserer Demokratie. Wir kennen alle die Kinodystopien, aber wir haben es nicht ernst genug genommen. Aber dass die Demokratie aufgeweicht wird, ist dystopisch – mal ganz abgesehen von der Klimakrise. Die reaktionären Kräfte nutzen das aus.

„Es ist so bizarr“

Damit ändern sich auch die Inhalte Ihrer Cartoons – vor Kurzem erst haben Sie einen veröffentlicht, der sich über die Panik vorm Gendern lustig macht.

Es ist so bizarr, dass Menschen – ganz konkret Männer – sich in irgendeiner Form bedroht fühlen durchs Gendern. Es geht natürlich um Sichtbarkeit. Sie haben Angst, dass die alte Ordnung verändert wird. Von der profitieren viele, nämlich alte weiße Männer. Ich gehöre ja dazu. Aber das nicht anzuerkennen, ist Teil des Problems. Und dann gibt es noch die, die einfach den Sinn darin nicht sehen, weil sie sich in einer Bubble befinden, in der weder sie noch ihre Freundinnen und Freunde in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Man kann nicht von jedem erwarten, mal nach links oder rechts zu schauen. Aber dafür auf die Straße zu gehen und herumzubrüllen...

Schlechte Neuigkeiten: Ralph Ruthe ist politisch. © Quelle: Ralph Ruthe

Das Erregungspotenzial ist groß. Liegt es daran, dass wir in den vergangenen zwei Jahren verlernt haben, aufeinander zuzugehen?

Wir sind doch viel aufeinander zugegangen, besonders auf diese Schreihälse. Stellvertreter von denen sitzen in jeder Talkshow. Da sitzt dann einer, der etwas gegen das Gendern hat, einer mit alternativen Fakten zur Klimakrise und noch jemand, der sagt: „Corona ist am Ende doch nur eine Erkältung.“ Und denen gegenüber sitzt dann eine einzige Person, die wirklich Ahnung hat, und die Leute gucken das und denken: „Och, offenbar gibt’s da verschiedene Meinungen...“ Dieses False-Balancing greift um sich.

Was tun?

Ich für meinen Teil habe es ein Stück weit aufgegeben, auf diese Leute zuzugehen. Bei manchen braucht man gar nicht weiterzureden. Es gibt aber auch jene, die zwei wirklich falsche Youtube-Videos gesehen haben. Wenn man es denen richtig erklärt, kann man sie noch erreichen. Aber die anderen... Da spiele ich lieber mit meinen Kindern. Die haben auch oft kein Verständnis für sinnvolle Sachen. Aber die sind auch erst sechs.

Trotzdem finden sich immer wieder dezidiert politische Inhalte auf ihren Plattformen.

Das ja. Wir werden mit Humor nicht die Welt retten; das habe ich gelernt. Ich poste zum Teil Cartoons, die sind 15 Jahre alt und immer noch aktuell. Offenbar haben sie auch nicht gebracht. Darum gebe ich inzwischen lieber das Mikrofon ab und tweete oder reposte zum Beispiel viel zum Thema Iran. Da gehen die Leute wirklich für etwas Wichtiges auf die Straße. Da sind sie wirklich gefährdet, wenn sie das tun. Den Leuten hier geht es so gut. Sie haben keine Ahnung, wie sehr.

Ralph Ruthe *20. Mai 1972 in Bielefeld. Ralph Ruthe ist gelernter Schriftsetzer, veröffentlichte aber schon als Jugendlicher Cartoons, unter anderem im „Mad“-Magazin. Früh begann er, seine „Shit Happens!“-Bilder bei Facebook zu veröffentlichen. Youtube-Videos und eine erfolgreiche Liveshow folgten. Ein Kinofilm ist in Arbeit. Ruthe nutzt seine Reichweite zunehmend auch für ernstere Anliegen. Er lebt mit seiner Frau und den gemeinsamen Zwillingen in Bielefeld.

Zwei Thesen. Die erst: Manchmal zeigt gemeinsames Lachen immerhin, dass man nicht allein ist mit seinen Gedanken und Gefühlen...

...genau. Deshalb mache ich das ja auch.

Die „Kartoffeligkeit der Deutschen“

Zweite These: Humor ist immer politisch, weil es stets darum geht, wer lacht und über wen. Ist die Stoßrichtung nach oben oder unten?

Wie gesagt, ich poste manchmal 15 Jahre alte Cartoons und bekomme dann zu hören: „Warum bist du plötzlich so politisch?“ „Nee. Ich war es immer schon. Dir ist es vorher nur nicht aufgefallen, weil du es nicht warst.“ Es gibt wenig, was nicht politisch ist. Allein die Tatsache, dass ich eigentlich nur Cartoons mache, in denen alle Menschen weiß sind, ist politisch. Das liegt daran, dass ich möglichst generische Charaktere finden wollte, die die Kartoffeligkeit der Deutschen aufs Korn nehmen. Darum sehen die alle gleich aus. Man kann alle Themen, auch die größten, auf zwei Personen herunterbrechen. Man kann ja nicht sagen: Die Wirtschaft ist schuld. Nein, es sind immer Leute, die dahinterstehen.

Wie politisch wird die Show?

Sehr wenig. Das liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, sondern zum Beispiel daran, dass ich die Videos, die ich dabei zeige, oft ein Jahr vorher und noch früher produzieren muss. Es gibt in der Show Anspielungen, die man verstehen kann oder nicht – es sind ja auch viele Kinder da. Es wird definitiv eine Familienshow. Es wird sehr unterhaltsam, sehr lustig. Das kann ich versprechen.

Ralph Ruthe live: am 15. und 16. November im Kulturzentrum Pavillon. Karten gibt es ab 25.90 Euro.

Von Stefan Gohlisch