﻿Zum Vorlesetag: Dieter Hufschmidt feiert Marcel Proust

Hannover. „Lange Zeit“, sagt Dieter Hufschmidt, „bin ich früh schlafen gegangen.“ Gerade hat er von seiner ältesten Enkelin erzählt, die für eine Weile in Namibia ist und mit der er Gedichte austauscht. Er schickt handgeschriebene Texte zur ihr nach Afrika, die sie ihm später per Skype vorträgt. Der 87-Jährige hat sich auch erinnert, wie er sich einst verpflichtet gefühlt hat, seinem Sohn in einem Zelt Karl May vorzulesen – und wie er den Plan nach kaum zehn Minuten wieder aufgegeben hat. Karl May: Das ist nicht seine Welt.

Jetzt aber senkt Hufschmidt den Blick in ein Buch, mit dem er eng verbunden ist. Er holt kurz Luft und liest dann den zweiten Satz von Marcel Prousts Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Diesmal ist es kein einfacher Satz wie der knappe erste vom frühen Schlafengehen. Der Text streckt sich über eine halbe Seite und ist scheinbar verworren wie die Gedanken des Erzählers, der vom Zwischenreich berichtet zwischen Wachen und Träumen. Es gibt Trugschlüsse darin und Einschübe und allerhand Satzzeichen, die sich ganz anders verhalten, als man es gewohnt ist.

Der Vorleser als Magier

Doch sobald die Stimme des alten Mannes die Worte erfasst, lichtet sich die komplizierte Konstruktion und vieles erscheint plötzlich logisch und klar. Hufschmidt lässt sich Zeit beim Lesen. Schließlich sei dies der Anfang eines großen Werkes, sagt er. Wie in einer Sinfonie muss es darin wohl unterschiedliche Tempi geben. Und dies ist die langsame Einleitung.

Wer Hufschmidt zuhört, versteht schnell, dass ein Vorleser nicht einfach etwas wiedergibt. Er ist eher eine Art Magier, der einen Text in Sprache verwandelt. Gedruckt sind Wörter flach und zweidimensional. Klingend aber bekommen sie Rhythmus und Melodie und können so ihren Sinn und ihre Schönheit erst richtig entfalten.

Acht Jahre Proust

Hufschmidt weiß, dass das besonders für Marcel Proust gilt. Der französische Autor, der heute vor 100 Jahren gestorben ist, ist für seine ausschweifend verschachtelte Sprache gleichermaßen berühmt wie berüchtigt. In den Neunzigerjahren hat der Schauspieler „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ im Ballhof vorgelesen. Im Publikum sei damals kaum jemand gewesen, der die 4500 Romanseiten selbst komplett gelesen habe. „Es galt als zu schwer“, sagt Hufschmidt. Beim Vorlesen habe sich aber niemand beschwert, dass er etwas nicht verstanden hätte.

Auf dem Weg zu „Doktor Faustus“: Dieter Hufschmidt 2017 vor einer Lesung im Cumberlandschen Treppenhaus. © Quelle: Nancy Heusel

Die Lesung war ursprünglich als eine Art Protestaktion geplant. Nach dem Neubau des Schauspielhauses sollte der Ballhof, in dem bis dahin viel gespielt wurde, zum Orchesterprobensaal werden. Hufschmidt wollte den Ort, an dem er so oft aufgetreten war, produktiv besetzen – und entschied sich dafür, einen der längsten Romane der Weltliteratur vorzutragen. Der Protest wurde bald überflüssig, weil die Pläne wieder geändert wurden – an der Lesung, die am Ende acht Jahre dauern sollte, hielt Hufschmidt aber fest. Später ließ er weitere Großromane folgen: den „Mann ohne Eigenschaften“ und – bis vor drei Jahren – „Doktor Faustus“.

Eine dichtungsverliebte Mutter

Erstaunlicherweise ist dem Mann, der so zum Vorleser der Stadt werden sollte, in seiner Kindheit selbst nicht vorgelesen worden. Aufgewachsen als mittlerer von sieben Brüdern war in Kriegs- und Nachkriegsjahren dafür wohl keine Zeit. Dennoch glaubt Hufschmidt, dass er seine Karriere am Theater seiner Mutter zu verdanken habe. Die sei „dichtungsverliebt“ gewesen, seit sie Haushälterin bei einem Buchhändler war. Von ihr hat er zwei Mahnungen an die Kinder verinnerlicht: „Lest ein gutes Buch und sprecht gutes Deutsch.“

Was genau ein gutes Buch ist, musste Hufschmidt allerdings erst selbst entdecken. Sein Deutschunterricht in der Schule sei noch eine „Fortsetzung der Nazi-Zeit mit milderen Vokabeln“ gewesen. Die „Todesfuge“ von Paul Celan war dann ein Text, der ihm geholfen hat, sich von den „engen Fesseln“ seiner bisherigen literarischen Bildung zu befreien.

Im Theater hat Hufschmidt sich immer auch um nicht-dramatische Werke bemüht. Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ war so ein Text, der sich ihm so sehr „in Herz und Hirn geschlichen“ hat, dass er ihn einfach auf die Bühne bringen musste. Denn der wichtigste Grund, Schauspieler zu werden, sei für ihn die Liebe zur Sprache gewesen. „Ich bin kein Tänzer und kein Verstellungskünstler, sondern ein Sprachdiener“, sagt er. Im Vorlesen kommt dieser Liebesdienst besonders schön zur Geltung.