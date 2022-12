﻿„Wahre Liebe geht nicht unter“: Vor 25 Jahren kam der Film „Titanic“ in die Kinos

„Versprich mir, dass du überlebst“, sagt Jack beim Abschied. Céline Dion tröstet mit ihrem Liebeslied „My Heart Will Go On“. Aber es hilft nichts: Im Publikum fließen Tränen. Vor 25 Jahren kam „Titanic“ in die Kinos.

