﻿Krautrock-Legende und Jane-Gründer Werner Nadolny ist tot

Hannover. Mehr als zwei Millionen Alben hat Werner Nadolny mit seiner Band Jane verkauft. Nun ist der hannoversche Keyboarder, Saxofonist und Komponist nach langer Krankheit gestorben. Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am Montag in dem Pflegeheim an der Vahrenwalder Straße, in dem er zuletzt lebte. Er wurde 76 Jahre alt.

Nadolny, der 1947 in Hannover in eine Musikerfamilie geboren wurde, gehörte ab Ende der Sechzigerjahre zur Band „The J.P.’s“, aus der die Krautrockgruppe Jane hervorging. Zur ersten Besetzung gehörten noch der Schlagzeuger Peter Panka (gestorben 2007), Gitarrist Klaus Hess und Schlagzeuger Charly Maucher (gestorben 2016).

Jane-Gründungskonzert in Hannover

Das erste Konzert der Formation fand am 5. Dezember 1970 in Hannover statt. Zwei Jahre später erschien das erste Album „Together“, das ein großer Erfolg wurde. Nach dem 1973 veröffentlichten Folgealbum „Here We Are“ verließ Nadolny die Band vorübergehend.

Alte Meister: Jane im Jahr 2007 mit Charly Maucher (von links), Arndt Schulz, Werner Nadolny und Klaus Walz. © Quelle: Stefan Arend

Die Band vor den Scorpions

Er gründete seine eigene Band Lady, zu der unter anderem der spätere Scorpions-Gitarrist Matthias Jabs gehörte. Ab 1982 spielte Nadolny mit Kollegen aus seinen bisherigen Projekten im „Rockballett Warlock“.

Um die Jahrtausendwende erlebte Jane mit dem Krautrock-Revival ein Comeback. Nach diversen Streitigkeiten um Namensrechte gründete Nadolny 2008 „Werner Nadolny’s Jane“. 2015 zog er sich wegen seiner fortgeschrittenen Multiple-Sklerose-Erkrankung von den Konzertbühnen zurück.

