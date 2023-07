﻿Von großen und kleinen Fragen: Ernst Peter Fischer erklärt die Wunder der Welt

Hannover. Es gibt so viele Fragen: Warum funkeln die Sterne? Warum ist es nachts dunkel? Wie viele Primzahlen gibt es? Warum ist Wasser nass? Wozu ist Schwitzen gut? Warum gibt es Tränen? Was ist Licht? Und: Warum fallen Dinge nach unten? Auf die Frage nach den Dingen, die immer runterfallen, hat ein Mädchen in einem Kindergarten dem Autor einmal eine sehr schöne Antwort gegeben: „Wieso denn nicht?“, meinte das Mädchen, „es gibt nur noch Dinge, die nach unten fallen, die anderen, die nach oben fallen, sind längst weg.“

Diese hübsche Anekdote findet sich in dem bezaubernden Buch „Warum funkeln die Sterne? Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt“ von Ernst Peter Fischer (C.H. Beck Verlag, 240 Seiten, 16 Euro). Der Autor, der an den Universitäten Konstanz und Heidelberg Wissenschaftsgeschichte lehrte und den Bestseller „Die andere Bildung“ geschrieben hat, findet auf viele Fragen, die sich die Menschen so stellen, klare und meist auch verständliche Antworten. Er erzählt vieles Kluges aus der Geschichte der Wissenschaften und er macht immer wieder deutlich, dass Antworten, die einmal gefunden wurden, ganz oft zu neuen Fragen einladen.

