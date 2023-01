﻿Kulturstadt Hannover als Durchlauferhitzer

Hannover. Wieder geht eine Gute. Sonja Anders verlässt Hannover Richtung Hamburg, steigt auf, so muss man natürlich sagen, wird Intendantin des Thalia Theaters und nimmt auch gleich noch ihre Chefdramaturgin Nora Khuon mit. Nachdem sich der erste Schreck gelegt hat, kommt mal wieder die Frage auf: Ist Hannover so schlecht, dass alle Kulturmacherinnen und Kulturschaffende so schnell wie möglich den Abflug anstreben? Ist Hannover ein bloßer Durchlauferhitzer für Opern- und Schauspielintendanten, Museumsdirektoren, Dirigenten und Spitzenschauspieler?

Nein, es ist gerade andersherum: Bei uns reift ein Teil der wichtigen bundesrepublikanischen (und darüber hinaus) Kulturmacher heran, auch deshalb, weil sie hier vergleichsweise gute Bedingungen und ein interessiertes Publikum haben. Sehen wir es doch positiv: Hier geben die Ausstellungs- und Theatermacher ihr Bestes, wir erleben sie (meist) in ihrer interessantesten, weil jungen Entwicklungsphase und danach können andere sie bekommen.

Da sitzen sie noch am Ballhof: Chefdramaturgin Nora Khuon (links) und Intendantin Sonja Anders. © Quelle: Christian Behrens

Große Häuser bedienen sich in Hannover

Kulturmenschen kommen erst einmal nach Hannover, weil die Stadt interessant für sie ist. Liegt die Kulturszene zwar weitgehend unter dem Radar der Großkritik, so sehen doch Entscheider, Menschen, die wichtige Positionen zu besetzen haben, immer wieder gerne nach Hannover, weil man weiß, dass hier echte Talente zu finden sind.

Nehmen wir den Kunstverein: Herford hat das Marta, das Museum ist mangels Konkurrenz die herausragende Kulturinstitution der Stadt. Herford ist zwar kleiner als Hannover, in der Stadt hat die Kunst aber einen viel höheren Stellenwert und dahin ist Kathleen Rahn nach einer vergleichsweise kurzen Dauer gegangen. Ganz viele der ehemaligen Kunstvereinsdirektoren sind nach einer guten Zeit in Hannover auf Direktorenstühlen bedeutender Häuser gelandet wie Eckhard Schneider (Kunsthaus Bregenz und die international tätige Pinchuk Art Foundation), Stephan Berg (Intendant des Kunstmuseums Bonn), René Zechlin ging ans Wilhelm-Hack-Museum, das vorher der heutige Direktor des Sprengel Museums Reinhard Spieler geleitet hat.

Denkmalgeschützt: Das Opernhaus mitsamt dem Opernplatz. © Quelle: Robin Beck

Die Karrieren der Opernintendanten

Nun kommen natürlich nicht nur die jungen Talente in die Stadt, es gibt ja auch die späten, die in Hannover noch mal den Goldglanz ihrer gesammelten Erfahrungen aufscheinen lassen. Das gilt dann für die großen Institutionen wie die Staatsoper, in denen Michael Klügl in einer Dekade bis zur Pensionierung erfolgreiches, teils hochklassiges Musiktheater geboten hat. Nachdem eben, Stichwort Durchlauferhitzer, sein Vorgänger Albrecht Puhlmann, nach Stuttgart geholt worden war. Man bedient sich in Hannover wie eben beim Schauspiel: Das Thalia Theater und das Deutsche Theater in Berlin holten sich Ulrich Khuon oder das Staatsschauspiel Dresden und das Düsseldorfer Schauspielhaus Wilfried Schulz.

Das gilt auch für die bildende Kunst: Viele der jungen Kuratoren aus Hannover fanden überregionale Aufmerksamkeit und bemerkenswerte Posten in großen Ausstellungshäusern, aus der Kestner Gesellschaft, die das Weiterreichen zu ihrem Programm gemacht hat oder auch wie Martin Engler aus dem Kunstverein ans Frankfurter Städel, der für viele spricht: Es sei eine Entscheidung „für“ einen neuen Ort und nicht „gegen“ Hannover gewesen.

Der Ruf Hannovers in der Szene ist gut

Warum lassen sich junge (und ältere) Talente auf Hannover ein? Der Ruf ist tatsächlich sehr gut, die Mundpropaganda in der Szene alles andere als abschreckend. Tom Stromberg, wieder so ein Fall, Expo-Kulturchef in Hannover, dann Chef vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, sprach gerne von der „Renaissance der Halbmillionenstädte“, die eigentlich alles haben wie Metropolen, aber übersichtlicher, sind und flexibler.

Szene aus „Der Schimmelreiter“: Die Novelle von Theodor Storm zeigt das Schauspielhaus. © Quelle: Kerstin Schomburg

Wenn jemand von den größeren Städten aber dann aus der zweiten Reihe nach Hannover kommt, ist das Erstaunen häufig groß, wie gut die Zusammenarbeit der einzelnen Kultureinrichtungen möglich ist, durch flache Hierarchien, fairen Umgang miteinander und Zusammenarbeit über die Grenzen der eigenen Institutionen hinweg wie bei „Made in Germany“ und nicht zuletzt beim überregional beachteten „Kulturdreieck“. Das Projekt zwischen Opern-, Schauspiel- und Künstlerhaus soll im laufenden Jahr nun endlich Realität werden. Der neue Kunstvereinsdirektor Christoph Platz-Gallus ist jedenfalls dabei: „Ich finde die Idee sehr gut, Innenstadträume über Kultur prägen zu wollen.“

Kestner Gesellschaft: Ausstellungen von Jean-Luc Mylayne und Katinka Bock. © Quelle: Katrin Kutter

Man will sie haben

Die Kulturmacherinnen und Kulturentscheider und auch Künstlerinnen und Künstler leben gerne in Hannover, weil sie in den meisten Fällen das Gefühl haben, dass man sie hier will wie Ballettchef Marco Goecke, der mit seinen widerborstigen Stücken eine feste Fangemeinde gefunden hat. Man wird auch bei schwierigen Projekten unterstützt, man hält zu ihnen, was dann beispielsweise ein Veit Görner in der Kestner Gesellschaft erlebt hat, als ein Proteststurm über seine Ausstellung „Haus im Schlamm“ hinwegfegte.

2025 braucht Hannover also eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten fürs Schauspielhaus. Die Chancen, dass die Wahl wieder eine gute wird, sind bedingt durch jahrzehntelange Erfahrung recht groß.