Konzert

Vorverkauf startet: James Blunt kommt im Frühjahr 2024 erneut nach Hannover

Bald kehrt er zurück: Zuletzt gab James Blunt im April 2022 ein Konzert in Hannover. Im nächsten Frühjahr tritt der britische Sänger und Songwriter erneut in der ZAG-Arena auf. Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. September.