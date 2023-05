﻿Lust auf das „Spiel des Jahres“? Das sind die Kandidaten

Hannover. Die „Spiel des Jahres“-Jury hat getagt; die Jury hat gesprochen: Nun ist bekannt, welche Titel klare Chancen auf den weltweit wichtigsten Branchenpreis haben – die endgültige Entscheidung über die Sieger der Kategorien Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres wird am 16. Juli bekanntgegeben. Unser Autor Stefan Gohlisch, der Teil der Jury ist, stellt die Kandidaten vor.

Nominiert zum „Spiel des Jahres“

Derzeit elf Kritikerinnen und Kritiker entscheiden über den weltweit wichtigsten Preis für analoge Spiele: die Auszeichnung „Spiel des Jahres“. Sie wird seit 1979 vergeben und bedeutet in der Regel eine Vervielfachung der Verkäufe der Siegertitel. Aus knapp 300 aktuellen Neuerscheinungen des Jahrgangs wählten die ehrenamtlich tätigen Jury-Mitglieder drei Spiele aus, die sie als besonders preiswürdig empfanden und die nun Chancen auf die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2023“ haben:

Als „cozy game“, also als nahezu kuscheliges Wohlfühlspiel, bewirbt der Pegasus-Verlag „Dorfromantik – Das Brettspiel“ von Lukas Zach und Michael Palm (für eine bis sechs Personen ab acht Jahren, etwa 35 Euro). In der Umsetzung eines bekannten Computerspiels entsteht aus sechseckigen Plättchen mählich eine malerische Landschaft, eine Idylle aus Feldern, Wiesen und Dörfern, hier und da unterbrochen durch Flüsse und Gleise.

Immer drei ausliegende Aufgabenplättchen geben vor, wie viele gleiche Landschaften benachbart zueinander sein sollen. Ist eine Aufgabe erfüllt, gibt es Punkte, und die nächste wird aufgedeckt. So entsteht ein harmonischer Spielfluss, bei dem es nur um zweierlei geht: das Spielen an sich und möglichst hohe Punktwerte, die nach und nach neue Regeln und Möglichkeiten offenbaren.

„Wie alt fühlst du dich innerlich?“ „Wie viele Minuten duschst du durchschnittlich?“ „Wie verführerisch bist du deiner Meinung nach (von 0 bis 100)?“ Das sind Fragen, die Kasper Lapps „Fun Facts“ (Repos Production/Asmodee, für vier bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 25 Euro) stellt. Die Antworten schreiben die Mitspielenden in Zahlenform verdeckt auf ein Täfelchen und legen dieses hoffentlich korrekt in eine Reihe mit denen der Anderen. „Fun Facts“ wird dabei zu mehr als nur zu einem reinen Spiel: Es ist eine Einladung, sich selbst und die Anderen besser kennenzulernen – kaum eine Runde, der sich nicht ein (oft erstaunlich tiefschürfendes) Gespräch anschließen würde. Dass es auch noch Punkte für möglichst korrekte Einordnungen gibt, wird nahezu komplett zur Nebensache.

Aus der Familie der „Flip & Write“-Spiele stammt das dritte nominierte Spiel: Matthew Dunstans „Next Station London“ (HCM Kinzel, für eine bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 22 Euro). Es werden also Karten aufgedeckt, und nach ihren Vorgaben zeichnen die Mitspielenden etwas auf ihre Zettelchen, die ein mit Symbolen überstreutes Raster aus Quadraten und Diagonalen zeigen.

Hier werden vier Buntstifte verwendet und im Uhrzeigersinn weitergegeben, so dass im Laufe der Partie so etwas wie das öffentliche Verkehrsnetz der britischen Hauptstadt entsteht – die Karten geben vor, welches Symbol, also Stationsart angesteuert werden muss. Man sollte sich weitläufig ausbreiten, ohne dass sich Linien kreuzen, die Themse sollte möglichst oft gekreuzt, Attraktionen sollten angefahren werden. „Next Station London“ bringt das Genre reizvoll auf den Punkt.

Nominiert zum „Kinderspiel des Jahres“

Kandidaten für das „Kinderspiel des Jahres“: „Carla Caramel“, „Gigamon“ und „Mysterium Kids“. © Quelle: Stefan Gohlisch

Über die Auszeichnung „Kinderspiel des Jahres“ entscheidet eine separate Jury aus derzeit einer Kritikerin und zwei Kritikern (einer davon unser Autor) sowie einem vierköpfigen Beirat aus der pädagogischen Praxis. Aus etwa 80 relevanten Neuerscheinungen des Jahrgangs wählten sie diese drei Titel als besonders preiswürdig aus:

Direkt aus dem kindlichen Alltag kommt Sara Zarians „Carla Caramel“ (Loki/Vertrieb: Hutter, für eine bis sechs Personen ab vier Jahren, etwa 27 Euro). Schachtelboden und -deckel werden zu einem Eisstand, an dem schon kleine Schleckermäuler auf ihre hoffentlich üppig gefüllten Waffeln warten. Gemeinsame Aufgabe der spielenden Kinder ist es, all ihre Wünsche zu erfüllen, bevor die unbarmherzig scheinende Sonne das Eis schmilzt.

Ein einfacher Würfelmechanismus liegt dem Spiel zugrunde. Mögliche Wurfergebnisse sind: Eine Kugel Eis wandert in eine Waffel, aber bitte in keine die selbe Sorte zweimal. Oder die Sonne wandert weiter. Oder aber ein Eis wird ausgeliefert.

Damit das gelingt, müssen die spielenden Kinder altersgerechte taktische Überlegungen anstellen: Welche Waffel verträgt noch eine Kugel? Welche sollte schnell weitergegeben werden? Wo könnte die Sonne besonders gefährlich brennen? Das ist einfach, aber nicht banal. Vor allem aber ist „Carla Caramel“ ein außergewöhnliches stimmiges Gesamtpaket aus Ausstattung, Spielgeschichte und Mechanik.

Der Jahrgang 2022/2023 zeichnete sich durch viele gute Memo-Spiele aus. Johann Roussels und Karim Aouidads „Gigamon“ (Mirakulus, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 20 Euro) – auch weil die Kinder kaum merken, dass sie ein Memo-Spiel spielen: Sie sammeln Gigamon, freundliche Elementargeister.

Paare aus sogenannten Elemons werden gesucht; drei von ihnen ergeben einen Gigamon. Die Besonderheit: Jedes Paar setzt Sonderfähigkeiten frei. So spendiert das flinke Electromon einen Extrazug, oder das feurige Pyromon verbrennt Plättchen der Mitspielenden. So gewinnt das ehrwürdige „Memory“-Prinzip eine taktische Tiefe und eine Dynamik, die auch Kinder abholen, die sonst nur in digitalen Welten kleine Wesen jagen, deren Namen auf „-mon“ enden.

In einer Villa am Stadtrand ist ein Schatz versteckt. Abenteuerlustige Kinder machen sich auf, ihn zu suchen. Hinweise auf den Aufenthaltsort bekommen sie von einem freundlichen Geist: Kapitän Buh. Der kann leider nicht sprechen, aber ist ein begnadeter Tambourinspieler – so die reichlich schräge Geschichte von Antonin Boccaras Yves Hirschfelds „Mysterium Kids“ (Libellud,/Space Cow/Vertrieb: Asmodee, für zwei bis sechs Personen ab sechs Jahren, etwa 34 Euro).

Hier müssen mit einer Handtrommel Geräusche dargestellt werden, so dass die Anderen sie erkennen, vom Bestreichen einer Stulle bis zum platzenden Ballon. Das Ergebnis ist ein Partyspiel, das sehr schnell jede Hemmschwelle senkt und Kinder zu aufmerksamen Zuhörern macht.

Nominiert zum „Kennerspiel des Jahres“

Nominiert zum „Kennerspiel des Jahres“: „Challengers!“, „Iki“ und „Planet Unknown“. © Quelle: Stefan Gohlisch

Seit 2011 vergibt die Jury einen dritten Preis, „Kennerspiel des Jahres“. Es richtet sich an Menschen, die vielleicht mit dem „Spiel des Jahres“ groß geworden sind und größere Herausforderungen suchen – nicht aber an Experten; die sind in der Regel so gut informiert, dass sie keine weiteren Empfehlungen brauchen. Die Jury für das „Kennerspiel“ ist die selbe wie für das „Spiel des Jahres“, denn die Grenzen sind fließend und müssen immer wieder neu definiert werden.

So kommt der erste Kandidat für den diesjährigen Preis auf den ersten Blick recht simpel daher: „Challengers!“ von Johannes Krenner und Markus Slawitschek (1 More Time Games/Z-Man Games, für eine bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 43 Euro) ist eine Ansammlung von Kartenduellen.

Karten werden aufgedeckt, bis deren Werte die des Gegenübers übertreffen. Nach jeder Runde kommen neue Karten hinzu – hier schnell zu entscheiden, welche Effekte gut zueinander passen, wie man das Kartendeck optimal auf die Begebenheiten der Partie einstellt, bedarf aber doch einer gewissen Erfahrung. Die Teilnehmenden sind eher so etwas wie Trainer ihres Kartenteams als Spieler.

Die große Besonderheit allerdings ist, dass jedes Mal ein kleines Turnier für bis zu acht Personen in vier Paarungen gespielt wird. Nach jedem Duelle werden die Plätze getauscht; man muss sich bei der Jagd nach den Siegestrophäen immer wieder auf neue Gegner einstellen.

Nahezu friedlich kommt dagegen Koota Yamadas „Iki“ daher. Als Händler schlendern wir durch eine Geschäftsstraße der historischen Stadt Edo, senden unsere Gehilfen aus, werben neues Personal an und statten auch den Ständen der Mitspielenden Besuche ab. Bewegungsreichweite der Figuren und Zugreihenfolge sind ebenso eng miteinander verknüpft wie Inhalt und Form.

„Iki“ ist insbesondere für ein Kennerspiel ausgesprochen interaktiv und dabei fast harmonisch. Und selbst eine philosophische Ebene gibt es: Nichts ist von Dauer. Die Zeit verfliegt nicht nur für die Spieler, sie vergeht auch im Spiel: Gehilfen gehen in Rente, Geschäfte fallen Bränden zum Opfer. „Die elegant ineinandergreifenden Mechanismen passen gut zum namensgebenden ästhetischen Ideal“, urteilte die Jury.

Hinaus ins Weltall der Zukunft, zu unbekannten Welten geht es in Ryan Lamberts und Adam Rehbergs „Planet Unknown“ (Strohmann Games/Adam’s Apple Games für eine bis sechs Personen ab zehn Jahren, etwa 70 Euro). Die neuen Himmelskörper sollen in diesem Legespiel bewohnbar gemacht werden, also mit tetrisartigen Plättchen belegt werden.

Eine Spezialität von „Planet Unknown“ ist, dass alle Spieler immer dran sind: Eine Person dreht das Rondell, auf dem die Plättchen liegen, und alle suchen sich aus der Auswahl direkt vor ihnen eines aus. Die zweite Spezialität ist, dass an alle Landschaftsarten technischer Fortschritt gekoppelt ist: Auf einem zweiten Spielplan voller Skalen sieht man, wie es zum Beispiel um die eigene technische Entwicklung bestellt. Ein sehr produktives Spielerlebnis.

Ein Sonderpreis für „Unlock!“-Spiele

Das erste Mal seit 2018 vergibt die Jury in diesem Jahr mal wieder einen Sonderpreis. Dieser geht an herausragende Titel der „Unlock!“-Reihe. Diese gibt es seit 2017; sie war damals ein Beispiel der boomenden Escape-Room-Spiele: Die Teilnehmer mussten Rätsel lösen, um fiktiven Räumen zu entkommen. Die Besonderheit war eine App-Unterstützung, die analoges und digitales Spiel miteinander verband. Inzwischen haben die Autoren das erzählerische Potenzial von „Unlock!“ entdeckt.

Das zeigt sich besonders in den drei Spielen der „Unlock! Game Adventures“ (Space Cowboys, für eine bis sechs Personen ab zehn Jahren, etwa 35 Euro). Ihr Schauplatz sind berühmte Spielwelten, nämlich die von „Zuig um Zug“, „Mysterium“ und „Pandemic“.

Den umgekehrten Weg zu weniger Komplexität gehen die drei „Unlock! Kids: Detektivgeschichten“ (Space Cowboys, für eine bis vier Personen ab sechs Jahren, etwa 30 Euro). Die drei kindgerechten Abenteuer verzichten auf eine App und setzen stattdessen auf eine klare Symbolsprache – perfekt für die Zielgruppe.

„Unlock!“ gelinge es „immer wieder, sich selbst zu übertreffen und neu zu erfinden“, so die Jury.

Die Empfehlungsliste

Wie in jedem Jahr hat die Jury eine Liste weiterer empfehlenswerter Titel veröffentlicht. Im Bereich „Spiel des Jahres“ sind das:

Das Legespiel „Akropolis“ von Jules Messaud (Kobold Spielverlag/ Gigamic, für zwei bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 33 Euro).

Das Spotify-gestützte Musikquiz „Hitster“ (Jumbo, für zwei bis zehn Personen ab 16 Jahren, etwa 25 Euro).

Der tierische Ausbruch „Kuzooka“ von Leo Colovini (Pegasus, für zwei bis sechs Personen ab acht Jahren, etwa 30 Euro).

Ken Gruhls und Jeremy Posners minimalistisches Kartenspiel „Mantis“ (Exploding Kittens, für zwei bis sechs Personen ab sieben Jahren, etwa 20 Euro).

Das ungewöhnliche Versteigerungsspiel „QE“ von Gavin Birnbaum (Strohmann Games(BoardGameTables.com, für drei bis fünf Personen ab zehn Jahren, etwa 34 Euro).

Die kartengesteuerte Punktejagd „Sea Salt & Paper“ von Bruno Cathala und Théo Rivière (MM-Spiele, für zwei bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 13 Euro).

Das verdrehte Memospiel „That’s Not a Hat“ von Kasper Lapp (Ravensburger, für drei bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 11 Euro).

Im Bereich „Kennerspiel des Jahres“ empfiehlt die Jury zwei weitere Spiele:

Die strategische Weltraumkolonialisierung „Council of Shadows“ von Martin Kallenborn und Jochen Scherer (Alea, für eine bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 50 Euro).

Das raffinierte Kartenduell „Mindbug“ von Marvin Hegen, Christian Kudahl, Skaff Elias und Richard Garfield (Nerdlab, für zwei Personen ab acht Jahren, etwa 18 Euro).

Die „Kinderspiel des Jahres“-Jury empfiehlt drei weitere Spiele:

Das Memospiel „Douzanimo“ von Sébastien Decad (Djeco, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa zwölf Euro).

Die ersten sieben Bände der kindgerechten Rollenspielbücher „Mein erstes Abenteuer“ (Boardgame Box, für eine oder mehr Personen ab vier Jahren, etwa 20 Euro).

Das Merk- und Geschicklichkeitsspiel „Rutsch & flutsch!“ von Joel und Rafael Escalante (Game-Factory, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 20 Euro).

