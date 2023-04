﻿„Weiter sehen“: Esther Kinsky stellt ihre literarische Hommage ans Kino vor

Für Esther Kinskys „Weiter sehen“ hat das Literaturhaus ins Koki nebenan geladen. Das Buch handelt vom Kino. Die Lesung verlief trotz des passenden Rahmens aber nicht ganz rund.

Hannover. Die Lesung von Esther Kinsky beginnt mit einem fast zehnminütigen, Monolog der Moderatorin und Literaturwissenschaftlerin Tanja van Hoorn. Sie wolle die Autorin kurz vorstellen, so van Hoorn, und beginnt sogleich zu referieren: über Kinskys sehr erfolgreiche Übersetzerinnenkarriere, die unzählbare Menge an gewonnenen Preisen, ihre quer durch Europa verteilten Wohnorte, ihr literarisches Interesse an einer intensiven Beschreibung von Landschaft und Natur, und so weiter und sofort.