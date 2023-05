﻿Ein Fest des Sehens: Die Ausstellung „Welche Moderne?“ im Sprengel Museum

Ist das „Abenteuer Abstraktion“ der einzige Weg in die Moderne? Oder gibt es noch andere Pfade? In der Ausstellung „Welche Moderne?“ präsentiert das Sprengel Museum „In- und Outsider der Avantgarde“.

Hannover. Es ist wie eine totgeschwiegene Verabredung, über die niemand zu diskutieren wagt. Egal, in welches Museum für moderne Kunst wir gehen, überall wird uns in etwa der gleiche Ausstellungskanon geboten. Auch das, was jetzt das Sprengel Museum in seinen wieder eröffneten Räumen als ständige Sammlung präsentiert, ist dafür ein Beispiel. Erzählt wird hier die Geschichte der künstlerischen Avantgarden, die sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts in das „Abenteuer Abstraktion“ stürzen. So heißt die neue Dauerausstellung im Sprengel Museum.