﻿„Zeitreise“: Behzad Karim Khani liest in einer Lindener WG aus seinem Roman

Lesen, wo es eng ist: In der Reihe „wg.literatur“ des Literarischen Salons stellte Behzad Karim Khani seinen Roman „Hund Wolf Schakal“ in einer Lindener Studi-WG vor.

„Ich mache hier gerade eine Zeitreise in meine WG-Zeit“: Behzad Karim Khani in einer WG in Linden.

Hannover. In schwarzem Anzug und mit weißem Hemd bahnt sich der Autor Behzad Karim Khani seinen Weg durch das Publikum. Das lungert auf Kissen auf dem Boden, liegt in der Ecke auf einer Matratze. Viele haben sich schon beim Reinkommen die Schuhe ausgezogen. Ein paar Glückliche haben einen der wenigen Sessel erwischt. „Ich bin overdressed“, sagt Khani, als er in seiner Leseecke im Erker angekommen ist. „Ich wusste ja nicht, dass wir…“ Er gestikuliert in Richtung des Publikums.

Khani ist Gast in der Reihe „wg.literatur“ des Literarischen Salons. Autoren lesen in Wohngemeinschaften irgendwo in der Stadt aus ihren Debütwerken. Das Ziel der Reihe, die es schon seit drei Jahren gibt: Der Literarische Salon gewinnt Zugang zu einem jüngeren Publikum. Eine WG-Lesung funktioniert etwas anders als eine Salonlesung: Es gibt keine Mikrofonunterstützung, Plätze sind rar, aber was es gibt, ist die eigenartige Intimität, die zwischen Fremden entsteht, die während eines Gesprächs auf einer Hausparty herausfinden, dass sie beide nicht wissen, wer eigentlich die Gastgeberin ist. „Ich mache hier gerade eine Zeitreise in meine WG-Zeit“, sagt Khani. „Es riecht auch so.“

Glücklich ist, wer einen Sessel ergattert hat: Lesung in der Lindener WG. © Quelle: Nerea Lakuntza

Um eine Art von Zeitreise geht es auch in Khanis Debütroman „Hund Wolf Schakal“. Darin geht es um Saam und seinen jüngeren Bruder Nima, die während der Islamischen Revolution Ende der 70er Jahre mit ihrem Vater aus dem Iran nach Kreuzberg fliehen. Es geht um Gewalt, Kleinkriminelle, aber auch um Familie und Verständnis für die Figuren. „Es ist schwer, eine Projektionsfläche für eine Figur herzustellen, die Dinge tut, die man nicht versteht“, sagt Khani. „Ich wollte nicht so einen Ghettoroman schreiben.“ Deshalb sind in „Hund Wolf Schakal“ vor allem die Figuren mit großer Tiefe ausgearbeitet, ohne „Glamour und Ghettoromantik“, ohne von oben darauf zu schauen. „Ich habe die Sprache eines Zeugen gewählt“, sagt Khani. „Jemand, der dabei war, aber nichts getan hat.“

„Ich bin in Armut aufgewachsen“

Das Buch habe, erzählt Khani, sein Leben als Drehbuch begonnen, verbrachte dann einige Zeit in der Schublade, während der Autor sich um seine Bar in Kreuzberg kümmerte und hin und wieder Essays und journalistische Texte veröffentlichte. Dann habe ihn der Pulitzer-Preis für Kendrick Lamars Album „Damn“ dazu inspiriert, das Drehbuch zu einem Roman umzuarbeiten. „Das ist auch an meiner Biografie entlang geschrieben“, sagt Khani, dessen Vater ebenfalls Schriftsteller ist. „Ich bin in Armut aufgewachsen, aber das Bücherregal war immer voll.“ Zu Khanis Biografie zählt dann aber auch die Kleinkriminalität, er kennt das Milieu und seine Protagonisten – was es ihm wiederum erlaubt, so tief in seine Figuren einzutauchen, dass sie selbst während größer Überfalle nicht unsympathisch wirken. Höchstens orientierungslos.

Khani ist in letzter Zeit ein gefragter Interviewgast und las im Sommer beim prestigeträchtigen Ingeborg-Bachmann-Preis. Das funktioniert auch mit dem Publikum in Hannover. Die Journalistin Insa Germerott moderiert den Abend mit ein paar wohldosierten Fragen, Khani antwortet, gerne mal ein wenig ausschweifend. Und am Ende verlangt das Publikum, obwohl die angekündigte Zeit von anderthalb Stunden schon überschritten ist, von Khani noch eine vierte Passage aus dem Roman. Man hat sich gemütlich eingerichtet auf den unterschiedlichen Sitz- und Liegegelegenheiten und lässt den Autor nur ungern wieder gehen.

Die nächste WG-Lesung ist am 19. Januar: Franziska Gänsler stellt ihr Buch "Ewig Sommer" vor.

Von Jan Fischer