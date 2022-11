﻿Eine Ausstellung zum Thema Flaggen im Bremer Kunstmuseum Weserburg

Warum versammeln sich Menschen hinter Flaggen? Und kann es eine Welt ohne Flaggen geben? Die Ausstellung „What ist the Proper Way to Display a Flag?“in der Bremer Weserburg betreibt Flaggenkunde.

Bremen. Diese Flagge gehört zu keinem Land. Und auch zu keiner Idee. Das Fahnenkunstwerk mit dem Titel „Territory of the Green Ray“ verweist auf etwas, das kaum zu greifen ist: auf das grüne Leuchten, das manchmal in bestimmten Gegenden beim Sonnenuntergang am Meer zu sehen ist. Der berühmte französische Regisseur Eric Rohmer hat einmal einen Film darüber gedreht. Die amerikanische Künstlerin Cauleen Smith hat eine Fahne entworfen, die an dieses flüchtige Phänomen erinnern will. Sie weht auf dem Dach des Kunstmuseums Weserburg in Bremen, das sich in seiner neuen Ausstellung einem alten Kulturphänomen widmet: der Flagge. 40 Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern erzählen von Zugehörigkeit und Identität, von Macht und Nation, von Aktivismus, Respekt und Utopie.